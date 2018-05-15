استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الإسرائيلي في أنقرة، الثلاثاء، وطلبت منه مغادرة البلاد لفترة قصيرة، على خلفية أحداث غزة، التي اندلعت منذ، أمس الاثنين، وأدت إلى استشهاد 60 فلسطينيا وجرح الآلاف.

وقالت وكالة “الأناضول” التركية إن الخارجية التركية أبلغت السفير الإسرائيلي أن عودته إلى بلاده لفترة قصيرة سيكون مناسبا.

#عاجل | الخارجية التركية تبلغ السفير الإسرائيلي لدى أنقرة أن "عودته إلى بلاده لفترة سيكون مناسباً"https://t.co/kulIEbNgEW pic.twitter.com/D23jGlMZ5k — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 15, 2018

ومن جانبه وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نصيحة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكتب نتنياهو، على حسابه على موقع “تويتر”، يقول “إن أردوغان من أكبر الداعمين لحركة حماس وملم بالإرهاب وبارتكاب المجازر”.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي “أنصحه بعدم تقديم الدروس الأخلاقية لنا”.

Erdogan is among Hamas's biggest supporters and there is no doubt that he well understands terrorism and slaughter. I suggest that he not preach morality to us — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 15, 2018

ودعت تركيا، أمس الاثنين، إلى اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وأعلنت استدعاء سفيريها في واشنطن وتل أبيب على خلفية أحداث غزة، التي أدت إلى استشهاد 60 فلسطينيا وإصابة الآلاف.

واندلعت اشتباكات، أمس الاثنين، بين الفلسطينيين المشاركين في “مسيرة العودة الكبرى” وبين القوات الإسرائيلية، التي استخدمت الرصاص الحي ضدهم.

ونقلت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها من تل أبيب إلى القدس، أمس الاثنين، بحضور ممثلي 32 دولة، ووفد أمريكي يضم إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، إضافة إلى نائب وزير الخارجية وأكثر من 250 شخصية.