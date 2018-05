استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الإسرائيلي في أنقرة، الثلاثاء، وطلبت منه مغادرة البلاد لفترة قصيرة، على خلفية أحداث غزة، التي اندلعت منذ، أمس الاثنين، وأدت إلى استشهاد 60 فلسطينيا وجرح الآلاف.

وقالت وكالة “الأناضول” التركية إن الخارجية التركية أبلغت السفير الإسرائيلي أن عودته إلى بلاده لفترة قصيرة سيكون مناسبا.

ومن جانبه وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نصيحة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكتب نتنياهو، على حسابه على موقع “تويتر”، يقول “إن أردوغان من أكبر الداعمين لحركة حماس وملم بالإرهاب وبارتكاب المجازر”.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي “أنصحه بعدم تقديم الدروس الأخلاقية لنا”.

Erdogan is among Hamas's biggest supporters and there is no doubt that he well understands terrorism and slaughter. I suggest that he not preach morality to us

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 15, 2018