في الوقت الذي تخاذل فيه حكام العرب عن نصرة الشعب الفلسطيني ونهش فيه كتاب العرب المتصهينين لحوم الفلسطينيين، خرج مندوب بوليفيا بمجلس الأمن ليصدح بالحق ويدافع عن فلسطين في كلمة نارية تاريخية.

وقال مندوب بوليفيا في كلمته بجلسة مجلس الأمن الطارئة اليوم، إن إسرائيل قوة إحتلال ولا يجب مساواتها بشعب فلسطين المحتل.

وتابع مخاطبا الفلسطينيين:”أطلب المغفرة من الشعب الفلسطيني بعد 70 عاما من عجز مجلس الأمن من نصرتكم”.

وأدان المندوب البوليفي نقل السفارة الأمريكية للقدس، مضيفا أن غزة تحولت لسجن كبير ونقل السفارة ألهب المشاعر.

وأضاف “لا تكرروا لفظ حماس وكأنها هي المشكلة الحقيقية، المشكلة هو الاحتلال الذي قام بسرقة الاراضي، عندما ينتهي الاحتلال تنتهي كل المشاكل.”

ولاقت كلمة مندوب بوليفيا إشادة واسعة من قبل النشطاء الذين وصفوه بأنه أكثر غير على القدس من جميع حكام العرب.

مندوب بوليفيا في الأمم المتحدة أشرف وارجل من كثيرين من حكام العرب

ماقاله لايجرؤ كثيرين من حكام العرب علي قوله — Ibrahim roma (@ibrahim46557829) May 15, 2018

كلمة مندوب #بوليفيا

في مجلس الأمن

بحق شعبنا في #فلسطين

كلمة حق في مجلس لا يملك

من العداله شي — mo2017 (@moh2017amdk) May 15, 2018

مندوب بوليفيا يتكلم بإنصاف في مجلس الأمن لأهل غزة في الوقت الذي يظلمهم متصهيني العرب امثال الحمد والراشد والحكيم- وليس فيهم حكيم او راشد او حامد- بل مسوخ علوج. — د. محمد البار (@Maalbar1Mohd) May 15, 2018

مندوب بوليفيا #Bolivia قال كلمه في مجلس الأمن من اقوي واذكي واصح ما قيل!#Respect — adam hegazy (@ALastpheroan) May 15, 2018

مندوب بوليفيا في مجلس الأمن عروبيته أكثر من العرب .اخجلتنا!!! — المشاهد (@2AAMMSS2) May 15, 2018

ووقف جميع الحضور في الجلسة الطارئة بمجلس الأمن اليوم لبحث قضية القدس، دقيقة صمت حزنا على شهداء غزة بالأمس في ذكرى النكبة.

وعقد مجلس الأمن الدّولي جلسة طارئة اليوم، الثلاثاء، بطلب من الكويت لبحث التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة في كلمته “نأسف لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد البيان الصحفي الذي أعدته دولة الكويت أمس لإدانة إسرائيل”

وتابع أن نقل البعثات الدبلوماسية للقدس مخالف للقرارات الدولية، مشيرا إلى أن الكويت تدعم أي تحرك باتجاه الجمعية العامة إذا عجز مجلس الأمن عن التحرك.