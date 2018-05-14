أعلن السفير الأمريكي لدى “إسرائيل” ديفيد فريدمان، رسميًا اليوم الإثنين عن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

وحضر الحفل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “إيفانكا”، وزوجها جيراد كوشنير (مستشار ترامب)، ومسؤولين كبار من الجانبين.

وجاء نقل السفارة، تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حدد الموعد ليتزامن مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل وهو تاريخ “نكبة” الشعب الفلسطيني.

وقال “فريدمان”، إن الإدارة الأمريكية تعطي الحق المشروع لأي دولة، وهو الحق في اختيار العاصمة، وها هي إسرائيل تختار عاصمتها القدس، والإدارة الأمريكية تبارك ذلك بنقل سفارتها من تل أبيب للقدس.وفق قوله

وأضاف “فريدمان” فى كلمة ألقاها بمناسبة نقل السفارة للقدس المحتلة، أنه ينقل تهاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشعب الإسرائيلي والحكومة بمناسبة تدشين السفارة الأمريكية للقدس.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة مسجلة خلال مراسم افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس، إنه لا يزال ملتزما بالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال ترامب: “أملنا الأكبر هو السلام”.

وأضاف “الولايات المتحدة تظل ملتزمة تماما بتسهيل اتفاق سلام دائم ستظل الولايات المتحدة صديقا عظيما لإسرائيل وشريكا في قضية الحرية والسلام”.

وفي كلمته، قال رئيس الوزراء الإسرائيليّ إنّ “القدس تبقى وإلى الأبد عاصمة الشعب اليهودي والدولة اليهودية التي لا تقبل التقسيم”.وفق زعمه

وقال: : “هذا يوم عظيم لشراكتنا الرائعة مع واشنطن وللسلام أيضا”.

ووجه شكره للرئيس الأمريكي قائلاً: “نشكر الرئيس ترمب لشجاعته في تنفيذ وعده بنقل السفارة الأمريكية للقدس”.

وزاد: “نشكر الرئيس ترمب على جعله التحالف مع إسرائيل أكبر من أي وقت مضى”.

وقال إن ترامب “صنع التاريخ” بقراره نقل السفارة الأمريكية للقدس.

ووصف نتنياهو يوم نقل السفارة الى القدس بـ”اليوم الكبير” للقدس ولدولة إسرائيل وسيكتب في ا”لذاكرة القومية لأجيال قادمة”.

من ناحيته، ادعى جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكيّ في كلمته أنّ “إسرائيل هي الوصي المسؤول عن القدس وكل ما فيها”.

وقال إنّ الولايات المتحدة مستعدة لدعم اتفاقية للسلام بكل طريقة.

وزعم: “أثبتنا للعالم أن واشنطن يمكن الوثوق بها بقرار نقل السفارة للقدس”

وقمعت الشرطة الإسرائيلية، مسيرة نظمها مئات الفلسطينيين في مدينة القدس، احتجاجًا على تنفيذ قرار نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من مدينة تل أبيب إلى القدس.

ورفع المتظاهرون، الذي تجمهروا قرب السفارة الأمريكية الجديدة في القدس، أعلامًا فلسطينية ولافتات تندد بقرار نقلها إلى المدينة، حسب القناة.

وذكر موقع صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، أن نحو 300 فلسطيني شاركوا في هذه المسيرة.

واعتقلت الشرطة، عددًا من المتظاهرين، حسبما أفاد شهود عيان دون أن يتسنى تحديد عدد المعتقلين.