وجه الإعلامي المصري المقرب من السعودية والإمارات عمرو أديب رسالة إلى رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة القطرية الجديد أحمد السقطري اليافعي إلى العمل على تنقية القناة وإعادتها إلى صورتها القديمة.

وأعرب عن تمنيه أن تصبح القناة إخبارية فقط، وأن تسير على خطى قنوات “بي إن سبورت”، التي أشاد بها قائلًا: “محطة رياضية جيدة جدًا”.

ووجه “أديب” رسالة مباشرة إلى رئيس القناة الجديد، وقال: “الأهم، ابعد عن مصر وغني لها، خلاص ماعدتش الجزيرة تأثر على مصر والمصريين”.

ودعاه إلى الابتعاد عن “مصر والإمارات والسعودية”، زاعما أن الهدف من تغطيات “الجزيرة» هو النيْل من الدول الثلاث.

واختتم حديثه إليه بتجديد الدعوة:”ابعد عننا، وكل عيش”.