وجه الإعلامي المصري المقرب من والإمارات رسالة إلى رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات القطرية الجديد إلى العمل على تنقية القناة وإعادتها إلى صورتها القديمة.

 

وأعرب عن تمنيه أن تصبح القناة إخبارية فقط، وأن تسير على خطى قنوات “بي إن سبورت”، التي أشاد بها قائلًا: “محطة رياضية جيدة جدًا”.

 

ووجه “أديب” رسالة مباشرة إلى رئيس القناة الجديد، وقال: “الأهم، ابعد عن وغني لها، خلاص ماعدتش الجزيرة تأثر على والمصريين”.

 

ودعاه إلى الابتعاد عن “مصر والإمارات والسعودية”، زاعما أن الهدف من تغطيات “الجزيرة» هو النيْل من الدول الثلاث.

 

واختتم حديثه إليه بتجديد الدعوة:”ابعد عننا، وكل عيش”.

 