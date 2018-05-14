شن الشاعر الكويتي أحمد الكندري هجوما عنيفا على كل من يصمت على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الوتي من المقرر أن تتم الاثنين بحضور إيفانكا ترامب نجلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال “الكندري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”قبل أن تسقط الأقنعة كليا وقبل أن تظهر تبريرات الذل والخنوع للصهاينة نقول.. كل من يبارك أو يصمت عن نقل السفارة الأمريكية للقدس فهو خائن لله والإسلام والأمة والمسجد الأقصى المبارك وسيلعنهم التاريخ أبد الدهر #القدس_عاصمة_فلسطين #مليونية_العودة”.

قبل أن تسقط الأقنعة كليا

وقبل أن تظهر تبريرات الذل والخنوع للصهاينة نقول..

كل من يبارك أو يصمت عن نقل السفارة الأمريكية للقدس فهو خائن لله والإسلام والأمة والمسجد الأقصى المبارك

وسيلعنهم التاريخ أبد الدهر #القدس_عاصمة_فلسطين#مليونية_العودة pic.twitter.com/G30HEA7T9k — أحمد الكندري (@eng_alkandari) May 14, 2018

وتدشن الولايات المتحدة اليوم الاثنين سفارتها في القدس المحتلة تنفيذا لقرار الرئيس دونالد ترامب، ووصل وفد أميركي رسمي للمشاركة في حفل نقل السفارة، بينما يستعد الفلسطينيون لمسيرات حاشدة في قطاع غزة والضفة الغربية لتأكيد حق العودة.

واستبق مئات المستوطنين التدشين باقتحام باحات المسجد الأقصى وأداء صلوات تلمودية بها، في انتهاك للقيود الدينية المفروضة في الموقع. كما تجمع مئات آخرون أمام باب العامود أحد المداخل الرئيسية للبلدة القديمة، احتفالا بالإجراء الأميركي المنتظر اليوم.

وسار إسرائيليون في مسيرة “الأعلام” وهم يحملون الأعلام الإسرائيلية، وعلقت لافتات تشيد بقرار ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة.

وأكد رئيس بلدية القدس الإسرائيلي نير بركات للصحفيين أن نقل السفارة يؤشر على بداية “نظام عالمي جديد ونظام جديد في الشرق الأوسط”.

ويأتي افتتاح السفارة الجديدة في أعقاب اعتراف ترامب في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو قرار قال إنه أوفى من خلاله بتعهدات سياسية أعلنها الساسة في واشنطن على مدى عقود وأضفى الصبغة الرسمية على الواقع، وفق تعبيره.

ودشن الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد الاحتفالات بنقل السفارة، لكن معظم السفراء الأجانب -وخاصة الأوروبيين- غابوا عنها، في تحرك يسلط الضوء على الخروج الأميركي عن الإجماع العالمي.

وبموازاة ذلك أعلن جيش الاحتلال وضع قواته في حالة تأهب قصوى، وقال إنه سيضاعف عدد وحداته المقاتلة حول قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة لمواجهة أي مظاهرات محتملة للفلسطينيين احتجاجا على نقل السفارة الأميركية.