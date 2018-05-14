في إشارة لتطابق المواقف والتنسيق المشترك بين البلدين، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن موقف بلاده مع يأتي اتساقا مع الموقف السعودي.

 

وقال “نتنياهو” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” هاجم أيد فيها الموقف الامريكي من الاتفاق ومنتقدا الموقف الاوروبي منه تزامنا مع الاحتفال بافتتاح السفارة الأمريكية في القدس:” السلام يبنى على أساس الحقيقة والحقيقة تقول إن أورشليم كانت عاصمة الشعب اليهودي منذ آلاف السنين وعاصمة دولتنا منذ لحظة إقامتها بل ستبقى أورشليم عاصمة إلى الأبد وبموجب أي اتفاقية سلام تستطيعون تصورها”.

وأضاف قائلا:” من أجل التوصل إلى السلام يتعين علينا مجابهة أعداء السلام، فأشكر الرئيس ترامب على قراره القاضي بمجابهة إيران بدلاً من مهادنتها. إن انسحابه من الاتفاقية النووية معناه أن أكبر دولة ناتجة للإرهاب في العالم لم تعد تسلك الطريق المباشر نحو امتلاك ترسانة من الأسلحة النووية”.

وأردف بالقول:” مع كل احترامي للذين يتربعون في العواصم الأوروبية، إننا نتواجد هنا في عواصم الشرق الأوسط – في أورشليم والرياض وغيرها من الأماكن – بعد أن شهدنا تلك التبعيات المدمرة المترتبة عن الاتفاقية الإيرانية”.

 