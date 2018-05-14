في إشارة لتطابق المواقف والتنسيق المشترك بين البلدين، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن موقف بلاده الاتفاق النووي مع إيران يأتي اتساقا مع الموقف السعودي.

وقال “نتنياهو” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” هاجم أيد فيها الموقف الامريكي من الاتفاق ومنتقدا الموقف الاوروبي منه تزامنا مع الاحتفال بافتتاح السفارة الأمريكية في القدس:” السلام يبنى على أساس الحقيقة والحقيقة تقول إن أورشليم كانت عاصمة الشعب اليهودي منذ آلاف السنين وعاصمة دولتنا منذ لحظة إقامتها بل ستبقى أورشليم عاصمة إسرائيل إلى الأبد وبموجب أي اتفاقية سلام تستطيعون تصورها”.

السلام يبنى على أساس الحقيقة والحقيقة تقول إن أورشليم كانت عاصمة الشعب اليهودي منذ آلاف السنين وعاصمة دولتنا منذ لحظة إقامتها بل ستبقى أورشليم عاصمة إسرائيل إلى الأبد وبموجب أي اتفاقية سلام تستطيعون تصورها. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 13, 2018

وأضاف قائلا:” من أجل التوصل إلى السلام يتعين علينا مجابهة أعداء السلام، فأشكر الرئيس ترامب على قراره القاضي بمجابهة إيران بدلاً من مهادنتها. إن انسحابه من الاتفاقية النووية معناه أن أكبر دولة ناتجة للإرهاب في العالم لم تعد تسلك الطريق المباشر نحو امتلاك ترسانة من الأسلحة النووية”.

من أجل التوصل إلى السلام يتعين علينا مجابهة أعداء السلام، فأشكر الرئيس ترامب على قراره القاضي بمجابهة إيران بدلاً من مهادنتها. إن انسحابه من الاتفاقية النووية معناه أن أكبر دولة ناتجة للإرهاب في العالم لم تعد تسلك الطريق المباشر نحو امتلاك ترسانة من الأسلحة النووية. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 13, 2018

وأردف بالقول:” مع كل احترامي للذين يتربعون في العواصم الأوروبية، إننا نتواجد هنا في عواصم الشرق الأوسط – في أورشليم والرياض وغيرها من الأماكن – بعد أن شهدنا تلك التبعيات المدمرة المترتبة عن الاتفاقية الإيرانية”.