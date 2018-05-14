يصر الإعلام السعودي والإماراتي التي توجهه سياسة التطبيع الجديدة على “قذارته” وإعلان صهيونيته على الملأ، بوصفه شهداء فلسطين في مظاهرات اليوم بالقتلى.

وظهر ذلك جليا في تغريدات “العربية” و”سكاي نيوز” وغيرها من وسائل إعلام سعودية وإماراتية على تويتر، والتي لم تجد أي خجل في وصف الشهداء بالقتلى متفوقين على الصهاينة أنفسهم.

ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي على حدود غزة إلى 43 وأكثر من 2000 مصاب — سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) May 14, 2018

القوات الإسرائيلية قتلت 41 فلسطينيا على حدود قطاع غزة منذ صباح اليوم #العربية_عاجل — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) May 14, 2018

الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل، وشن ناشطون هجوما عنيفا على تلك القنوات التي كانت تصف قتلى الامارات والسعودية بالشهداء أثناء الحرب على اليمن. وفي المقابل يصفون الشهداء الفلسطينيين بالقتلى في (أفعال يخجل منها إبليس)

#مسيره_العوده_الكبري هنا فقط تستطيع معرفة من يتآمر على اخواننا في فلسطين وساهم في تنفيذ صفقة القرن ..

اللهم انصر اخواننا في فلسطين على أعداء الأمة الاسلامية والمتصهينين من العرب pic.twitter.com/wCXDSgmXuZ — بنت الأدعــم 🇶🇦 🇶🇦 (@NbntQ) May 14, 2018

ممكن سؤال ياقناه سكاي نيوز هل قتلى ام شهداء /قبحكم الله يا صهيانيه العرب — نبض/ (@fd3anee1) May 14, 2018

اسمهم شهداء يا قناه وسخه — ۞۩ محمود ابوالغيط ۩۞ (@mahmoud_gheit) May 14, 2018

قبحكم اللهيا خنازير العرب (الفلسطينيين شهداء وليس قتلى #جيش الاحتلال. وليس جيش قبح الله اعلام الامارات الخبيثه — ابومشعل (@salem7721516) May 14, 2018

هؤلاء شهداء وليسوا قتلى يا سكاي نيوز هؤلاء الشرف المتبقي لامة تعدادها مليار اذا بقي لهذه الامة شرف — حسن عمر (@4sEyjcrQKKSJvkE) May 14, 2018

انصحكم لاتغطو احداث فلسطين ياخونة…هادو شهداء وليس قتلى — تعلم تقول لا (@bader_sayad) May 14, 2018

قولوا استشهد 41 مرابطا فلسطينيا على يد الاحتلال الصهيونى

مش كده ولا ايه بقت عندكم قوات وقتل انا لله وانا اليه راجعون

العرب صاروا متصهينين اكثر من الصهاينه

لا تزال طائفة من امتى على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم قالوا اين يا رسول الله قال ببيت المقدس واكنافها — عبدالله دياب (@yhyia12) May 14, 2018

شهداء وليس قتلة ياعبرية قتلكم الله وحشركم مع اليهود — الجزائري وافتخر (@dPVWTK7bGeUyEPl) May 14, 2018

واستُشهد 41 فلسطينياً وأُصيب أكثر من 1700 آخرين، اليوم الاثنين، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية التي انطلقت صباحاً باتجاه حدود قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن 41 فلسطينياً استشهدوا برصاص الاحتلال في أماكن متفرّقة من حدود قطاع غزة الخمس.

وأضاف القدرة أن أكثر من 1700 فلسطيني أصيبوا برصاص الاحتلال، وبالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، بينهم أطفال ونساء.

وخرج مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم، في أضخم مسيرات حاشدة تشهدها الأراضي الفلسطينية، تحت مسمّى “مليونية العودة”؛ وذلك في الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية.

ذروة هذه المسيرات قُرّر لها أن تكون يومي؛ الاثنين، تزامناً مع حدث نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، والثلاثاء، الذي يصادف ذكرى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم عام 1948.