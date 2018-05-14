يصر الإعلام السعودي والإماراتي التي توجهه سياسة التطبيع الجديدة على “قذارته” وإعلان صهيونيته على الملأ، بوصفه في مظاهرات اليوم بالقتلى.

 

وظهر ذلك جليا في تغريدات “” و”” وغيرها من وسائل إعلام سعودية وإماراتية على تويتر، والتي لم تجد أي خجل في وصف الشهداء بالقتلى متفوقين على الصهاينة أنفسهم.

 

 

 

الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل، وشن ناشطون هجوما عنيفا على تلك القنوات التي كانت تصف قتلى الامارات والسعودية بالشهداء أثناء الحرب على اليمن. وفي المقابل يصفون الشهداء الفلسطينيين بالقتلى في (أفعال يخجل منها إبليس)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واستُشهد 41 فلسطينياً وأُصيب أكثر من 1700 آخرين، اليوم الاثنين، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية التي انطلقت صباحاً باتجاه حدود قطاع غزة.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن 41 فلسطينياً استشهدوا برصاص الاحتلال في أماكن متفرّقة من حدود قطاع غزة الخمس.

 

وأضاف القدرة أن أكثر من 1700 فلسطيني أصيبوا برصاص الاحتلال، وبالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، بينهم أطفال ونساء.

 

وخرج مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم، في أضخم مسيرات حاشدة تشهدها الأراضي الفلسطينية، تحت مسمّى “مليونية العودة”؛ وذلك في الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية.

 

ذروة هذه المسيرات قُرّر لها أن تكون يومي؛ الاثنين، تزامناً مع حدث نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، والثلاثاء، الذي يصادف ذكرى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم عام 1948.