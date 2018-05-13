نشرت صحيفة “هآرتس” العبرية قائمة الدول التي ستشارك في مراسم افتتاح السفارة الأمريكية في القدس يوم غد الاثنين، وسط مقاطعة روسيا ودول عربية وإسلامية ومعظم دول الاتحاد الأوروبي.

وتشمل قائمة الحاضرين 33 دولة، على رأسها الولايات المتحدة، التي ستمثلها ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب وزوجها جارد كوشنير، ووزير المالية، ستيفن منوتشين، إضافة إلى نائب وزير الخارجية الأمريكي جون ساليفان، الذي يرأس الوفد الأمريكي، و12 عضوا في الكونغرس.

ووصل الوفد الأمريكي تل أبيب في وقت سابق اليوم للمشاركة في الفعالية. فيما لم يستبعد ترامب حضوره الحدث.

ومن بلدان الاتحاد الأوروبي ستشارك 4 دول هي: النمسا، والتشيك، والمجر، ورومانيا، إضافة إلى دول غير أعضاء في الاتحاد هي: ألبانيا، مقدونيا، صربيا، جورجيا، أوكرانيا.

ومن الدول الإفريقية ستشارك: إثيوبيا، أنغولا، الكاميرون، كينيا، نيجيريا، رواندا، جنوب السودان، تنزانيا، زامبيا، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساحل العاج.

ومن دول أمريكا اللاتينية ستشارك: الدومينيكان، السلفادور، غواتيمالا، هندوراس، بنما، بيرو، باراغواي.

ومن دول آسيا ستحض: ميانمار، الفلبين، تايلاند، فيتنام.