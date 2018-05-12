كشف موقع “سيليبريتي إنسايدر” المتخصص بالمشاهير أن مادوكس، ابن أنجلينا جولي وبراد بيت المتبنى، قرر الانتقال للعيش مع والده.

وفي التفاصيل أن هذا القرار الذي أحزن النجمة يعود إلى سلوك الوالدة الذي أدى إلى حدوث الكثير من المشاكل داخل العائلة.

وأشار موقع “رادار” إلى أن المراهق كمبودي الأصل والذي يبلغ الـ16 من عمره شعر بالغضب بسبب علمه بقيام والدته في العامين 1998 و2001 بزيارة قبل بول بوت، رئيس وزراء كمبوديا الأسبق الذي تسبب فى مقتل 3 ملايين كمبودي وتشريد العديد من الأسر.

وذكر أنه اتصل على إثر ذلك بوالده براد بيت وطلب منه أن يوافق على انتقاله للعيش معه. إلا أن الأخير حاول تهدئته مشيراً إلى أن والدته أنجلينا مهتمة بتاريخ كمبوديا.

ويأتي ذلك بعدما كانت النجمة اتهمت زوجها السابق منذ عامين بإساءة معاملة مادوكس. وهو ما أصر الأخير على نفيه.

ويشار إلى أن أنجلينا تبنت ابنها قي العام 2002 وكان يبلغ شهره السابع.

وقالت عنه في حديث إلى إحدى الصحف: “في اللحظة التي رأيت فيها مادوكس وُلِد في داخلي إحساس غريب، وفي تلك اللحظة علمت أنني سأكون أمه”.