نشر الكاتب السعودي المعروف تركي الشلهوب، فيديو قديم فضح من خلاله تناقض وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد وتلونه كالحرباء حسبما تقتضي المصلحة.

المقطع الذي نشره “الشلهوب” في تغريدة عبر صفحته بـ”تويتر” رصدتها (وطن)، لمؤتمر مشترك حضره “برميل البحرين” في طهران وأكد في كلمته على حق إيران في امتلاك الطاقة النووية، بل ووصفه بأنه (حق أصيل لإيران).

من الأرشيف:

وزير خارجية البحرين يعلن من #طهران مساندة بلاده لإيران في برنامجها النووي. ووصفه بأنه “حق أصيل” لإيران🌚 pic.twitter.com/8dkngibIgN — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) ١١ مايو ٢٠١٨

وينافي هذا توجه البحرين الحالي حيث تتبع أوامر محركيها في السعودية، وتشن هجوما عنيفا الآن على إيران يتزعمه “برميل البحرين” الذي وصف قبل فترة إيران بالعدو الأول في المنطقة إرضاء لسيده محمد سلمان.

وكان وزير الخارجية البحريني خالد بن ‏أحمد الملقب بـ”برميل البحرين”, قد صرح الخميس أن من حق أي دولة أن تدافع عن نفسها، بما في ذلك إسرائيل.

وأضاف الوزير البحريني المثير للجدل في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” طالما أن إيران أخلّت بالوضع القائم في المنطقة واستباحت الدول بقواتها وصواريخها، فإنه يحق لأي دولة في المنطقة، ومنها إسرائيل، أن تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر “.

طالما ان ايران اخلّت بالوضع القائم في المنطقة و استباحت الدول بقواتها و صواريخها ، فإنه يحق لأي دولة في المنطقة و منها اسرائيل ان تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر . — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) ١٠ مايو ٢٠١٨

ولم تمر ساعات حتى أشاد وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا بتغريدة وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد.

وقال “قرا” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ان رد وزير خارجيه البحرين @khalidalkhalifa ان لكل بلد الحق في الدفاع عن نفسه لا يقل عن دعم تاريخي لإسرائيل ضد العدوان الإيراني”.

وأضاف قائلا:” ويعكس هذا الدعم التحالف الجديد في الشرق الأوسط-وهذا هو الوقت الوحيد الذي تشكل فيه دوله إسرائيل جزءا هاما من هذا التحالف.