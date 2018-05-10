نشر تلفزيون قطر تقريرا مفصلا فند فيه مزاعم وسائل إعلام دول الحصار عن حملة اعتقالات وقمع تقودها السلطات في قطر، كان آخرها ما زعمته صحيفة الاتحاد الإماراتية حول احتجاز نائب أمير قطر عبد الله بن حمد ال ثاني.

وأشار التقرير إلى سخرية الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام عبد الرحمن بن حمد من هذه الادعاءات قائلا:” من العبث الاعتماد على هذه العقليات في أبوظبي لإدارة الإعلام بدول #الحصار_الفاشل ضد #قطر، ومنها ترويج احتجاز سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير البلاد المفدى. بالرغم من كل شيء، أنا أمد يدي وعلى استعداد لتدريبهم على كيفية إدارة الإعلام مجانا وأولها “لا إقناع دون مصداقية”.

من العبث الاعتماد على هذه العقليات في أبوظبي لإدارة الإعلام بدول #الحصار_الفاشل ضد #قطر، ومنها ترويج احتجاز سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير البلاد المفدى.

بالرغم من كل شيء، أنا أمد يدي وعلى استعداد لتدريبهم على كيفية إدارة الإعلام مجانا وأولها "لا إقناع دون مصداقية" pic.twitter.com/yurRVH7KZS — عبدالرحمن بن حمد (@ahjh_althani) May 7, 2018

كما لفت التقرير إلى ما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية حول مزاعم المعارضة القطرية بأن عبد الله بن حمد بديلا لأمير تميم بن حمد، مشيرا أيضا إلى مزاعم الصحف الإماراتية وترويجها لمقتل 8 من المواطنين القطريين على أيدي القوات التركية.

كما لفت التقرير إلى مزاعم هذه الصحف بأن 81% من الشعب القطري يعارض سياسة النظام القطري بالإضافة لترويجها حول انشقاق في الجيش القطري واعتقال نائب رئيس الأركان.

وأكد التقرير على أن هذه الادعاءات الكاذبة تثبت أن حبل الكذب في أزمة الخليج الراهنة أطول بكثير مما يعتقد الناس.