في خطوة ربما تعكس خوفه مما هو منتظر أو تنفيذا لأوامر مشغليه وأولياء نعمته في أبو ظبي، عاد مدير قناة “العربية” والمستشار الإعلامي لولي العهد السعودي تركي الدخيل، لتبرير تغريدة قديمة تعود لعام 2011 كال فيها المديح لرئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان.

وقال “الدخيل” في تغريدته القديمة التي تعود ليوم 15 أغسطس/آب 2011 ورصدتها “وطن”:”(أعجبني) سئل أردوغان رئيس وزراء تركيا: كيف استطاع تحويل خزينة تركيا من عجز إلى فائض؟! فأجاب بكل بساطة :لم أسرق!”.

(أعجبني)

سئل أردوغان

رئيس وزراء تركيا:كيف استطاع تحويل خزينة تركيا من عجز إلى فائض؟!

فأجاب بكل بساطة :لم أسرق! — #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) August 16, 2011

واليوم ومع ظهور الخلافات السعودية الإماراتية مع تركيا للعلن وفي ظل هجوم إماراتي غير مسبوق على تركيا وبعض الإعلاميين السعوديين المحسوبين عليها وعلى رأسهم “الدخيل”، عاد ليعلق على تغريدته القديمة قائلا:” لم يسرق لكنه خرج من الاقتصاد للآيديولوجيا, صارت الخلافة والجماهيرية همه. هذه إجابته. صدام لم يسرق بهذا المعنى. القصة ليست السرقة فقط. توقفوا عن الابتزاز فهو احيانا اسوأ من السرقة!”.

لم يسرق لكنه خرج من الاقتصاد للآيديولوجيا. صارت الخلافة والجماهيرية همه. هذه إجابته. صدام لم يسرق بهذا المعنى. القصة ليست السرقة فقط. توقفوا عن الابتزاز فهو احيانا اسوأ من السرقة! — #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) May 9, 2018

خطوة “الدخيل” أثارت سخرية المغردين بشدة، الذي طالبوه بسرعة حذف التغريدة قبل أن يراها محمد بن زايد ، في حين اعتبر بعضهم تبريره بالغير مقنع ومجرد هرتلة لا أكثر.

احذف احذف لا يسجنك #مبز — مـــســـتـــنـــيــر (@BlueSam2012) May 9, 2018

وضع تركي الدخيل حالياً😂 pic.twitter.com/kd4MhAEl12 — عبدالرحمن الخالدي (@VTT_5) May 9, 2018

رعى الله أيام زمااااان

كنتم تقولون قليلا من الصدق 😅😆

بالمناسبة أردوغان حينها هو نفس أردوغان اليوم، بل وأكثر نزاهة وصدقا ونجاحا.. — محمد الأحمدي (@alahmadiyem) May 9, 2018

رقع يامرقع

😂😂😂😂😂😂 — عمر 🇸🇦 (@mahdi1alatwi) May 9, 2018

والله لو ماحذفتها ان مبزق بيعلقك مع رجولك ياالتفخه😂 — جميل الحربي🇸🇦#القدس (@roo5gy_jimmy) May 9, 2018

وكان البرنامج الاستقصائي “ما خفي أعظم”، الذي تعرضه قناة “الجزيرة” الإخبارية، قد كشف عن تمويل دولة الإمارات العربية لإعلاميين سعوديين ممن يقودون حملات التحريض ضد قطر، وفي مقدمتهم تركي الدخيل مدير قناة “العربية”.

و قال أحد مؤسسي شبكة المعلومات العربية (نسيج)، عبد الله فواز الشمري، إن تركي الدخيل، مدير قناة “العربية”، تمت برمجته في الولايات المتحدة وعاد جاهزاً للانتقال من التشدد إلى الانفتاح، وتنفيذ المطلوب منه.

وعرض البرنامج وثائق تؤكد تلقي الدخيل مبلغ 633 ألف دولار من وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، عام 2014، وأنه تسلّم ملكية منزلين في شارع باترسي بلندن، وقيمتهما نحو مليونين و500 ألف إسترليني، وذلك تزامناً مع اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية الرسمية في مايو الماضي.

وأكد ضيوف الحلقة أن ما يمتلكه الدخيل من أموال بات محط استغراب كثيرين. وأعرب الشمري عن استغرابه من استضافة الدخيل وليَّ عهد السعودية محمد بن سلمان، وسؤاله عن مكافحة الفساد، في حين لم يفكر بن سلمان في سؤال الدخيل عن نحو 160 مليون دولار صار يمتلكها فجأة.