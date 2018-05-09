وصف طاهر العدوان وزير الاعلام الأردني السابق التعديلات التي اعلنت الحكومة الحالية انها تعتمدها على قانون الضريبة الجديد بأنها تشبه” سلسلة الضرائب العثمانية”

وانتقد الوزير الاسبق تهديد الحكومة للمواطنين بالسجن في حالات التهرب الضريبي والتلاعب بالأرقام.

ووصف العدوان الضريبة الجديدة بانها مثل الضريبة التي كان يفرضها العثمانيون على الشعب الاردني والتي تدفع لصالح الوالي في دمشق ووكلاءه المحليين مشيرا لأن الحكومة تجمع الضرائب لصالح صندوق النقد الدولي.

وهاجم الوزير العدوان التعديلات القانونية العلنية بشدة واعتبر ان المواطن الاردني أكثر مواطن يدفع ضرائب في المنطقة لخزينة بلاده وهو يستحق الثناء والشكر وليس التهديد بالسجن.

وتثير التعديلات جدلا واسعا وإعتراضا كبيرا لدى الاوساط الشعبية في الاردن.