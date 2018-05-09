كرم مجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية اليوم، الأربعاء، ولأول مرة العماني سلطان العامري ـ أول مذيع عربي أصم ـ .

وقدم “العامري” كلمة ترحيبية قبل توزيع جوائز الإعلام العربي ومعه المقدم سعيد البداعي وسط إعجاب وإشادة من كافة الوفود العربية.

نسعد بمثل هؤلاء الشباب،اعمدة الوطن ورجالها،الذين يسجلون المجد بأحرف من نور،تضيء الطريق والبصر والبصيرة للآخرين،لنفاخر بهم الأمم.

ونفخر بمن يساندهم ويأخذ بيدهم إلى طريق المجد والمستقبل المضيء،حفظكم ربي واسعدكم . @AbdulmonamA #اسحاق_السيابي pic.twitter.com/W8GZdkrhnH — اسحاق بن سالم السيابي (@ishaqsiabi) May 9, 2018

وشهدت القاهرة أمس، الثلاثاء، عرضا للتجربة الإعلامية العمانية لفئة الصم التي تعد الأولى من نوعها في الوطن العربي في تلفزيون سلطنة عمان من خلال أول مذيع عربي أصم وقدمها سلطان بن ناصر العامري، وبحضور عدد من وسائل الإعلام المصرية والعربية وذلك من خلال المؤتمر العربي الثاني للإعلام المختص لذوي الاعاقة والمقام حاليا بالقاهرة ويحمل شعار الإعلام “المناصر لذوي الإعاقة”.

وانطلقت التجربة في تلفزيون سلطنة عمان القناة الأولى منذ العام 2013 حيث يقدم سلطان العامري وهو من فئة ذوي الإعاقة السمعية فقرة خاصة بذوي الإعاقة يستضيف كل من له علاقة بذوي الإعاقة الصم والسامعين باستخدام لغة الإشارة وهي اللغة التي يتواصل بها الصم مع الآخرين ويتم ترجمة اللغة الإشارية إلى لغة منطقة من خلال المترجمين السامعين أو العكس إذا كان الضيف سامعا.

ويعد سلطان العامري أول أصم يقدم تقارير إخبارية في نشرات الأخبار في تلفزيون سلطنة عمان، حيث حظي بدعم ومساندة من سلطنه عمان حيث أتيح له ابراز إمكانياته في هذا المجال وزرع الثقة بقدراته.

وبدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية التاسعة والأربعين، برئاسة الجزائر خلفا لتونس، وبحضور وزراء الإعلام والمسؤولين عن الأجهزة الإعلامية في الدول العربية.

الجدير بالذكر أن مجلس وزراء الإعلام العرب من ضمن المجالس الوزارية المتخصصة تحت مظلة جامعة الدول العربية ويضم في عضويته كل الدول الأعضاء لدى الجامعة، وينعقد مرة كل عام بمقر الأمانة العامة أو إحدى الدول الأعضاء وله أن يعقد اجتماعا طارئاً عند الضرورة.