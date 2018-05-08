قال الكاتب الإسرائيلي تسفي بارئيل، إن “حزب الله” اللبناني يجب أن يكون سعيدا بنتائج الانتخابات النيابية، مضيفا: “ويجب أن تكون إسرائيل أيضا سعيدة بذلك”.

وأضاف في مقال نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أمس الاثنين”استقرار لبنان يصب في مصلحة إسرائيل، رغم فوز “حزب الله” اللبناني الذي خاض، في السابق، حروبا ضد إسرائيل”.

ولفت الكاتب الإسرائيلي إلى أن وجود “حزب الله” ساعد على تحقيق “توازن الردع” بين إسرائيل ولبنان في الماضي، مشيرا إلى أن هذا التوازن منع تجدد الحرب بين البلدين.

وأوضح الكاتب الإسرائيلي أن “حزب الله” لا يهاجم إسرائيل لأنه يخشى من استهداف البنية التحتية المدنية في لبنان من قبل إسرائيل، مضيفا: “لذلك فإن مزيد من الازدهار إلى لبنان يعني مزيدا من الردع الإسرائيلي لـ”حزب الله” الذي سيكون أكثر خشية من استهداف إسرائيل للبنية التحتية في لبنان”.

واعتبر تسفي بارئيل أن نتائج الانتخابات هي بداية للمعارك السياسية، التي ستأتي في القريب العاجل، مشيرا إلى أنه لا يجب تفسيرها بأنها “فوز لإيران أو هزيمة للسعودية”.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات اللبنانية تقدم “حزب الله”، بينما بلغت نسبة المشاركة أكثر من 49 في المئة، بحسب وزارة الداخلية اللبنانية.

وتعد الانتخابات البرلمانية هي الأولى التي تجري في لبنان منذ 9 سنوات.