أثارت موجة غضب عارمة بين المغاربة، بعد انتقادها ومهاجمتها شباب الذين يضعون شروطاً للزواج، حيث استنكرت هذه الاشتراطات وقالت إنّ الشباب يتوجهون للمغرب وأذربيجان، في إشارةٍ منها إلى بيوت هناك.

 

وسخرت الفتاة الكويتية من هذا الصنف الذي ذكرته من الشباب بقولها: “انا اقول لحق الشباب اللي يتشرطون انقع طرشي عند امك وابوك احسن ولا تلعب ببنات الناس خلي ابن الحلال هو اللي ياخدهم احسن”.

وأثار اتهام الفتاة الكويتية للمغرب بأنها بلد للدعارة حيث خصتها بالذكر كمثال للتدليل على كلامها، غضب العديد من النشطاء الذين استنكروا تشويه صورة وإظهار الدعارة سمة البلاد الأساسية، مشيرا إلى أن الممارسات غير الأخلاقية توجد بكل مكان وليس فقط.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية في تقرير صادر عام 2015 وجود نحو 19 ألف عاملة جنس في مدن الرباط وأكادير وطنجة وفاس ومراكش.

 

ووفق التقرير، جاءت العاصمة الإدارية في الصدارة بـ7333 امرأة تعمل في الدعارة.

 

وأشارت الإحصاءات نفسها إلى أن المتزوجات يشكلن 2% من أصل 19 ألف عاملة جنس، غالبيتهن من المطلقات والأرامل إضافة إلى المنقطعات عن التعليم.

 

وكشف التقرير أن نحو 20% من المُستجوَبات، أكدن أن أول اتصال جنسي لهن تم عندما كنّ دون الـ14. وأشار إلى أن غالبية المُستجوَبات أكدن أنهن لا يستعن بوسطاء للوصول إلى الزبائن، بينما 18% في أكادير والرباط، و35% في طنجة، و43% في الرباط، يضطررن للاتصال بوكالات أو وسطاء.

 

والمفاجأة التي حملها التقرير هي أن غالبية ممتهنات الدعارة أكدن أنهن لا يستعملن العوازل الطبية إلا في بعض الأحيان، بسبب عدم توفرها أو لرفض الزبائن استعمالها، غير أن 58% من عاملات الجنس في مدينة طنجة أكدن العكس. وبناء على التقرير، فإن تعرفة ممارسة الدعارة تراوح بين 100 و500 درهم.