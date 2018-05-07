أثارت فتاة كويتية موجة غضب عارمة بين المغاربة، بعد انتقادها ومهاجمتها شباب الكويت الذين يضعون شروطاً للزواج، حيث استنكرت هذه الاشتراطات وقالت إنّ الشباب يتوجهون للمغرب وأذربيجان، في إشارةٍ منها إلى بيوت الدعارة هناك.

وسخرت الفتاة الكويتية من هذا الصنف الذي ذكرته من الشباب بقولها: “انا اقول لحق الشباب اللي يتشرطون انقع طرشي عند امك وابوك احسن ولا تلعب ببنات الناس خلي ابن الحلال هو اللي ياخدهم احسن”.

فيديو / مواطنة: بعض الشباب «يتشرطون» وقت الزواج .. وكله طايحين بالمغرب ! pic.twitter.com/CieQ5K71BL — المجلس (@Almajlliss) May 7, 2018

وأثار اتهام الفتاة الكويتية للمغرب بأنها بلد للدعارة حيث خصتها بالذكر كمثال للتدليل على كلامها، غضب العديد من النشطاء الذين استنكروا تشويه صورة المغرب وإظهار الدعارة سمة البلاد الأساسية، مشيرا إلى أن الممارسات غير الأخلاقية توجد بكل مكان وليس المغرب فقط.

التعميم لغة الجهلاء

كل شعب فيه الزين والشين — آلَجَـنٌتُلَ🇰🇼 (@algebtel) May 7, 2018

كلام عديله صحيح وعيب مخلين صورة المغرب بهالشكل وكأنها مثال للبلد سيئ السمعه بكل ديره فيها السنع والخراب ومايجوز الطنازه على الشعوب والدول بهالطريقه عييييب !! — . (@Romansy79) May 7, 2018

اللي ما عنده سالفه و محتاج فلورز يقوم يطقطق على المغرب. اللي يقول باسبوعين تزوج بمراكش ؟! ايش يبا داش كارفور انت وين اجراءات الزواج و تاشيره و و و؟! انا عن مفسي عسلت ايدي من هادي المواضيع — ŝÍє̵̵є̵̵mп̵ћ (@MisssRiVoLi) May 7, 2018

المغرب بلد عريق لكن السمعه تلوثت من النوعيه

السحيقه الساقطه — سعود الجبر (@aljbrsaod) May 7, 2018

وأعلنت وزارة الصحة المغربية في تقرير صادر عام 2015 وجود نحو 19 ألف عاملة جنس في مدن الرباط وأكادير وطنجة وفاس ومراكش.

ووفق التقرير، جاءت العاصمة الإدارية في الصدارة بـ7333 امرأة تعمل في الدعارة.

وأشارت الإحصاءات نفسها إلى أن المتزوجات يشكلن 2% من أصل 19 ألف عاملة جنس، غالبيتهن من المطلقات والأرامل إضافة إلى المنقطعات عن التعليم.

وكشف التقرير أن نحو 20% من المُستجوَبات، أكدن أن أول اتصال جنسي لهن تم عندما كنّ دون الـ14. وأشار إلى أن غالبية المُستجوَبات أكدن أنهن لا يستعن بوسطاء للوصول إلى الزبائن، بينما 18% في أكادير والرباط، و35% في طنجة، و43% في الرباط، يضطررن للاتصال بوكالات أو وسطاء.

والمفاجأة التي حملها التقرير هي أن غالبية ممتهنات الدعارة أكدن أنهن لا يستعملن العوازل الطبية إلا في بعض الأحيان، بسبب عدم توفرها أو لرفض الزبائن استعمالها، غير أن 58% من عاملات الجنس في مدينة طنجة أكدن العكس. وبناء على التقرير، فإن تعرفة ممارسة الدعارة تراوح بين 100 و500 درهم.