خرجت الراقصة المصرية سما المصري، للردّ على الضجة التي أثيرت في أعقاب نشرها “برومو” البرنامج الذي ستقدّمه في شهر رمضان ويحمل اسم “أهل العلم”.

وقال “سما” إنّ المهاجمين لها ربما يخشون أن تكشف “تجار الدين” على حقيقتهم وهم يجهلونه أو يتسترون بستار العلم.وفق قولها

وأضافت “أنا هاجيب الناس اللي تكشف تجار الدين لكن أنا لو فكرت أكشفهم هاتبقى طريقتي صعبة عليكم شوية”.

وقبل يومين، نشرت “سما المصري”، البرومو الترويجي لبرنامجها الذي يحمل اسم “أهل العلم”.

وظهرت “سما” خلال البرومو الذي نشرته على قناتها الرسمية على “يوتيوب” وهي ترتدي الحجاب وقالت خلاله: “برنامجنا جديد وغريب عليّ وعليكوا، وتابعت: “وفوق كل ذي علم عليم”. وأضافت: “ليه بتحكموا على الموضوع قبل ما تشفوه، وأنا متأكدة إنه هيعجبكم”.

وختمت البرومو: “لا حياء في العلم لا حياء في الدين، وانتظرونا في رمضان برنامج أهل العلم”.

يشار الى أن سما المصري كانت قد أعلنت العام الماضي، أنها ستقدم برنامجاً دينياً في شهر رمضان الفائت، وهو ما اثار ضجةً كبيرة، وعرّضها لانتقادات حادة.