أثارت نتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية والتي كشفت تقدم تحالف حزب الله ومناصريه واستحواذهم على الأغلبية البرلمانية جنون الكاتب الصحفي السعودي والمقرب من الديوان الملكي صالح الفهيد، والذي دعا بلاده للخروج من لبنان كما ترك سوريا وتركه لإسرائيل لتعمل به ما شاءت.

وقال “الفهيد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” قلت منذ سنوات: من يكسب الحرب في #سوريا سيكسب #لبنان بالنتيجة “فوق البيعة” وان ايران ستسيل انتصارها بالحرب السورية في لبنان. نتيجة الانتخابات النيابية تؤكد ان الاستثمار في هذا البلد خاسر .. ويجب تركه كما تركنا سوريا .. ولنترك اسرائيل تتعامل مع هذا البلد بالطريقة التي تناسبها”.

قلت منذ سنوات: من يكسب الحرب في #سوريا سيكسب #لبنان بالنتيجة “فوق البيعة” وان ايران ستسيل انتصارها بالحرب السورية في لبنان.

نتيجة الانتخابات النيابية تؤكد ان الاستثمار في هذا البلد خاسر .. ويجب تركه كما تركنا سوريا .. ولنترك اسرائيل تتعامل مع هذا البلد بالطريقة التي تناسبها. — صالح الفهيد (@salehalfahid) May 7, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى معلقا على تأكيد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على ضرورة أن ينأى لبنان بنفسه عما يدور في الإقليم:” عن اي نأي بالنفس يتحدث الحريري و خبراء حزب الله اللبناني هم من يدير عمليات إطلاق الصواريخ من #اليمن على #السعودية كما يقاتل جنود الحزب في #سوريا و #العراق؟ وهل تدريب البحرينيين واليمنيين والبولساريين شكل من اشكال النأي بالنفس؟”.

عن اي نأي بالنفس يتحدث الحريري و خبراء حزب الله اللبناني هم من يدير عمليات إطلاق الصواريخ من #اليمن على #السعودية كما يقاتل جنود الحزب في #سوريا و #العراق؟

وهل تدريب البحرينيين واليمنيين والبولساريين شكل من اشكال النأي بالنفس؟#لبنان #الانتخابات_اللبنانيةhttps://t.co/doZZgwLXVP — صالح الفهيد (@salehalfahid) May 7, 2018

وأردف قائلا:” اليوم حقق #حسن_نصرالله خطوة كبيرة ومهمة في مشواره نحو تحقيق هدفه الاستراتيجي بتحويل #لبنان الى قطعة من جمهورية ولاية الفقيه الايرانية الفارسية !”.

اليوم حقق #حسن_نصرالله خطوة كبيرة ومهمة في مشواره نحو تحقيق هدفه الاستراتيجي بتحويل #لبنان الى قطعة من جمهورية ولاية الفقيه الايرانية الفارسية !#الانتخابات_النيابية_اللبنانية #الانتخابات_النيابية

pic.twitter.com/nmVCRROItu — صالح الفهيد (@salehalfahid) May 7, 2018

يشار إلى أن حزب الله كان المستفيد الأكبر مما أفرزته نتائج الانتخابات بعد تمكنه مع حليفه رئيس البرلمان نبيه بري من حصد معظم المقاعد العائدة للطائفة الشيعية، إضافة إلى فوز حلفاء له في عدد من دوائر بيروت والبقاع والشمال والجنوب من طوائف مختلفة.

وفي تعليقه على ما أفرزته الانتخابات، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر لله إن هذا الحضور النيابي للمقاومة وحلفائها يشكل ضمانة كبيرة لحماية معادلة الشعب والجيش والمقاومة الكفيلة بحماية البلد.

واعتبر أن الحملة ضد حزبه أعطت نتائج عكسية ودفعت مناصريه إلى التصويت بكثافة أكبر، مشددا على أن النتائج أثبتت أن “بيئة المقاومة” وقفت إلى جانب الحزب “ولم تعاقبه”.

وكان وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق قد أعلن مساء الاثنين، النتائج النهائية للانتخابات النيابية، مشيرا إلى أن “النتائج في عكار لا تزال بحاجة لساعات للإعلان عنها، لأن هناك إعادة لبعض صناديق الاقتراع”.

وذكر المشنوق خلال مؤتمر صحفي للإعلان الرسمي عن النتائج، أن “نتائج الانتخابات الرسمية خلال 48 ساعة ستكون على موقع الوزارة الإلكتروني”، لافتا إلى أن “التكتل الوطني الحر حصل على 29 مقعدا، وحزب الله وحركة أمل حصلا على 29 مقعدا”.

وأضاف أن “تيار المستقبل حصل على 21 مقعدا، والقوات اللبنانية 17 مقعدا، والحزب التقدمي الاشتراكي 8 مقاعد”.