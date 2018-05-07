ذكرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية” احتمال تعرض الأمير هاري وميغان ماركل للخطر أثناء قيامهما برحلة على متن سيارة مكشوفة في يوم الزفاف المنتظر.

ونقلت الصحيفة عن قادة أمنيين قولهم إنه من المحتمل أن يتعرض الزوجان لهجمات قناص أثناء مرور موكبهما في شوارع ويندسور.

وأوضحت أن طريق الموكب قد يواجه مشاكل أمنية كبيرة وأنه قد يصبح أشبه بوسط مدينة سارييفو حيث استهدف قناصة عدداً من المدنيين أثناء الحرب التي شهدتها البلاد.

كذلك قال داي ديفيز، الرئيس السابق للحماية الملكية في سكوتلاند يارد للصيحفة: “من الممكن القول إن مرور الموكب في شارع وندسور مثير للقلق. فمن الصعب جدًا إخلاء المنطقة في حال وقوع هجوم ما”.

وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات أمنية هي الأكثر تشدداً في تاريخ بريطاينا ستفرض خلال حفل الزفاف الذي سيقام في 19 الجاري على امتداد شارع وندسور وشوارع ضيقة أخرى في المدينة.

ويشارك في هذه الإجراءات بحسب الصحيفة نحو 3 آلاف ضابطاً إضافة إلى أكثر من 40 جنديًا من قوات الأمن الخاصة وضباط شرطة من قيادة مكافحة الإرهاب وفرقة الحماية الملكية.بحسب “لها”

ومن أجل التدريبات قد يتم تحويل ثكنات كريدنهيل في هيريفورد إلى نسخة وهمية من “وندسور هاي ستريت”.