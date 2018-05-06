اهتزت مدينة الرحاب في القاهرة بمصر على وقع مجزرة راح ضحيتها رجل أعمال وزوجته وأبنائه الثلاثة، قضوا بالرصاص داخل فيلا استأجرتها العائلة، فيما قال جيران المجني عليهم، إن الأب هو القاتل؛ نظرًا لمروره بضائقة مالية كبيرة.

وعثر رجال الأمن على جثث القتلى الخمس وهم رجل الأعمال ويدعى “عماد.س”، 56 سنة، وزوجته “وفاء فوزي” 43 سنة، وأولاده “محمد” 22 سنة، “نورهان” 20 سنة، “عبدالرحمن” 18 سنة، بعد إبلاغ الجيران بانبعاث رائحة غريبة من الفيلا.

وقال شهود عيان إن رجال المباحث وصلوا ووجدوا جثة الزوجة فى المطبخ، ومصابة بطلق ناري في رقبتها، فيما كانت جثة الشاب الكبير على باب الفيلا، ويبدو انه كان يحاول الهرب لكنّه لم يتمكن من ذلك.

وأشاروا إلى أنه تم العثور كذلك على جثة الأب في وسط البيت، وبجانبه مسدس بينما الجثتين الأخرتين بجوار السلم، لافتين إلى أنّ النجل الأصغر لرجل الأعمال يعاني من إعاقة في جسده.

وقال الجيران إن رجل الأعمال وأسرته مرّوا مؤخراً بضائقة مالية.

“وسادة على وجه الأب .. والدماء متناثرة في أنحاء الفيلا”

وذكرت التحقيقات الأولية للنيابة العامة، أنه كان يوجد وسادة على وجه الأب، وخزينة السلاح كانت ساقطة على الأرض، وأن دماء المجني عليهم كانت متفرقة في مختلف أنحاء الفيلا، وأن الدماء الموجودة بعيدة عن جثث المجني عليهم، بما يشير إلى تحرك المجنى عليهم في الفيلا، أو محاولتهم التحرك أو الهرب أثناء التعرض للرصاص.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن السيارة الخاصة بالأسرة مستأجرة، كما أن إطاراتها متفرغة من الهواء.

وأكد مصدر بالنيابة، أن صاحب الفيلا ذكر في التحقيقات الأولية تعذر دفع الأب المستأجر للإيجار منذ ثلاثة أشهر، لمروره بضائقة مالية كبيرة، بعد خسارته في تجارته.

وأكدت التحريات الأولية، بعد سماع أقوال جيران المجني عليهم، أن رجل الأعمال قتل زوجته وأولاده الثلاثة نظرًا لمروره بضائقة مالية كبيرة، واستيلائه على مبالغ مالية ضخمة من المواطنين، بعد اتهام بعض العملاء له بالنصب عليهم بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه، ما أدى لسوء الحياة الخاصة بهم خلال الفترة الأخيرة.

التشريح يكشف: الوفاة تمت منذ يومين!

من جهته، أكد الدكتور هشام عبد الحميد، كبير الأطباء الشرعيين، ورئيس مصلحة الطب الشرعي، الانتهاء من تشريح 4 جثث ضحايا حادثة “الرحاب”.

وأضاف “عبد الحميد”، أن الجثث الأربعة بها 8 طلقات، في كل واحدة منها طلقتين في الرأس والوجه جميعا، وكانت الجثث في حالة تعفن رمى وظهور ديدان بما يعني أن الوفاة تمت منذ يومين، أي قبل اكتشاف الواقعة، مشيرا إلى أن الطلقات دخلت في الجمجمة، وتفتت وأحدثت فتحات دخول فقط، بينما استقرت داخل الجمجمة.

وذكر “رئيس مصلحة الطب الشرعى”، أن حل لغز العثور على جثة المجنى عليهم، سيتم من خلال تشريح جثة الأب، حيث بدأ الأطباء في أخذ العينات، لتحليلها وبيان ما بها من آثار، وكذلك بيان عدد الطلقات التى استقرت في جسد رجل الأعمال.