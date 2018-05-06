نشر مواطن جزائري صورة لسيدة فلسطينية، أثارت جنون وغضب نائب رئيس شرطة دبي والرجل المقرب من محمد بن زايد ضاحي خلفان، وكشفت عن وجهه الحقيقي وصهيونيته.

وتظهر الصورة التي هاجمها “خلفان” بشدة لقطة شهيرة لسيدة فلسطينية خلال مسيرات العودة، تحمل “الكوشوك” على عربتها التي يجرها حمار وتذهب لموقع التظاهرات حتى تمد المتظاهرين بـ”الكوشوك”.

ودون المواطن الجزائري “سفيان ابو احمد” معلقا على الصورة التي أرفقها بتغريدة على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”نساء غزة خير واشرف من رؤساء وملوك الامة العربية ربي ينصرهم على من عاداهم”

نساء غزة خير واشرف من رؤساء وملوك الامة العربية ربي ينصرهم على من عاداهم pic.twitter.com/fbSm0qeWiK — سفيان ابو احمد (@AbouAhm05095902) May 4, 2018

ليهاجمه “خلفان” بشدة ويكشف عن الغل والحقد بداخله تجاه الفلسطينيين بقوله:”شكلك من أشكال الحمير فلا عجب”

شكلك من أشكال الحمير فلا عجب — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 6, 2018

الرد الذي عرض رجل محمد بن زايد لهجوم عنيف من قبل النشطاء الذين وصوفوه بـ”الصهيوني” الموالي للاحتلال الكاره للفلسطينيين.

مواطن جزائري يشيد في تغريدة له بصمود المرأة الفلسطينية.. فيغضب صهاينة العرب..https://t.co/xOdMxJh038 — خديجة بن قنة (@Benguennak) May 6, 2018

الحمار الأصلي لا يرى بعينيه الا حمير فلا يؤاخذ لأنه يتمنى من الشرفاء ان يكونوا شبهه — خالد حسين صوفان (@khaledsoufa) May 6, 2018

أصبحت كل تغريدة بها اسم الجزائر أوفلسطين تزعجهم…نحن قمنا بأعظم ثورة هذه هي الثورات و فلسطين على خطى الجزائر تسير..وأرجو لكل جاهل في التاريخ أن لا يوجه لي الكلام — Afifa Haddad (@afifahaddad143) May 6, 2018

وسخر البعض من “خلفان” بقوله أن الحمار الذي يجر عربة السيدة الفلسطينية أشرف وأشجع منه بمراحل.. حسب وصفهم.

عجيب خرفان يوصف الناس بالحمير هههههه سبحان الله — Taha Alkhateeb (@TahaAlkhateeb1) May 6, 2018

ليس هناك أحمر من هاذا الكلب — حذيفه عبدالخالق المجيدي (@8TwVJGiE53PRv4N) May 6, 2018

ابعد عن الجزائريين يا ضاحى يا حطيط القدر

ايزعجك أن يجامل الرجل إمرأه فلسطينيه بلغت من العمر عتيا بعد 70 عاما فى حياه يُحتل فيها كل شىء.أيزعجك ان تسمع ما هى قيمتك و قيمه حكامك ليس فقط عند توأم أرواحنا الجزائريين و إنما عند كل اطهار الشعوب العربيه؟ اذا أردت الأحسن أحسن

يا هذا — عسقلان (@xorosh200) May 6, 2018