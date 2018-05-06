نشر مواطن جزائري صورة لسيدة فلسطينية، أثارت جنون وغضب نائب رئيس شرطة والرجل المقرب من محمد بن زايد ، وكشفت عن وجهه الحقيقي وصهيونيته.

 

وتظهر الصورة التي هاجمها “خلفان” بشدة لقطة شهيرة لسيدة فلسطينية خلال مسيرات العودة، تحمل “الكوشوك” على عربتها التي يجرها حمار وتذهب لموقع التظاهرات حتى تمد المتظاهرين بـ”الكوشوك”.

 

ودون المواطن الجزائري “سفيان ابو احمد” معلقا على الصورة التي أرفقها بتغريدة على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”نساء غزة خير واشرف من رؤساء وملوك الامة العربية ربي ينصرهم على من عاداهم”

 

 

ليهاجمه “خلفان” بشدة ويكشف عن الغل والحقد بداخله تجاه الفلسطينيين بقوله:”شكلك من أشكال الحمير فلا عجب”

 

 

الرد الذي عرض رجل محمد بن زايد لهجوم عنيف من قبل النشطاء الذين وصوفوه  بـ”الصهيوني” الموالي للاحتلال الكاره للفلسطينيين.

 

 

 

 

وسخر البعض من “خلفان” بقوله أن الحمار الذي يجر عربة السيدة الفلسطينية أشرف وأشجع منه بمراحل.. حسب وصفهم.

 

 

 

 