أكد حساب “بدون ظل” الشهير بتويتر والذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي، أن سبب غضب أبو ظبي وإرسالها قوات تابعة لها للسيطرة على ميناء ومطار “سقطرى” باليمن، هو زيارة رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر المفاجأة للجزيرة والتي منعت عملية تهريب كمية كبيرة من الآثار اليمنية كان يخطط لها “ابن زايد”.

وقال “بدون ظل” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن)، إن ذهاب رئيس الوزراء اليمني د. احمد بن غر إلى جزيرة سقطرى بهذا الوقت بسبب علمه المؤكد عن قيام قواتنا الإمارات بتهريب كميات كبيرة من الاثار”.

وأضاف موضحا:”وهو ما أفشل خططنا لذلك تعمد البقاء فيها حتى لا تتم عملية التهريب وهي من الأسباب الرئيسية لإعفاء موظفين جمارك المطار والميناء في سقطرى من مهامهم”

ذهاب رئيس الوزراء اليمني د. احمد بن غر

الى جزيرة سقطرى بهذا الوقت بسبب علمه

المؤكد عن قيام قواتنا المسلحه بتهريب كميات

كبيره من الاثار وهو ماافشل خططنا لذلك تعمد

البقاء فيها حتى لا تتم عملية التهريب وهي من الاسباب الرئيسيه لاعفاء موظفين جمارك المطار والميناء في سقطرى من مهامهم — بدون ظل (@without__shadow) May 6, 2018

ولفت “بدون ظل” إلى أن استخبارات “عيال زايد” داخل اليمن، أعدت لمخطط متكامل سيتم تنفيذه خلال الأيام القادمة.

وأوضح طبيعة هذا المخطط بقوله:”عبارة عن اغتيالات وتفجيرات بشكل كبير للغاية لشخصيات دينية وعسكرية وسياسية وستكون تحت غطاء حركة الإصلاح وبأنها مدعومة من قطر”.

استخباراتنا العسكريه داخل اليمن اعدت مخطط متكامل سيتم تنفيذه خلال الايام

القادمه عباره عن اغتيالات وتفجيرات بشكل

كبير للغايه لشخصيات دينيه وعسكريه وسياسيه وستكون تحت غطاء حركة الاصلاح

وبأنها مدعومه من الشقيقه قطر — بدون ظل (@without__shadow) May 6, 2018

وأعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، الجمعة، أنه بحث مع وفد سعودي، في “حديبو” عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى، “التوتر” الذي نشب في سقطرى وأسبابه، دون أن يوضح طبيعة ذلك التوتر.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ نيو”، التابعة لنظام الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف به دوليا، أن بن دغر “استقبل رئيس اللجنة السعودية المكلفة بالاطلاع على أوضاع الجزيرة وتفقد أحوالها في كافة المجالات، والاستماع إلى الحكومة والسلطة المحلية حول ما حدث في الجزيرة مؤخرا”.

ولم تذكر الوكالة ما الذي حدث تحديدا، لكن وسائل إعلام يمنية محلية تحدثت عن وجود توتر بين بن دغر والإمارات.

وأضافت: “في بداية اللقاء، رحب رئيس الوزراء باللواء الشهري والأخ أبو سيف الإماراتي (لم توضح اسمه أو صفته) والوفد المرافق له، بقدومهم إلى جزيرة سقطرى. واستعرض الجانبان أسباب التوتر الذي نشب في سقطرى والذي حدث بعد وصول رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى الجزيرة بيومين، وأثار تساؤلات كثيرة عن الأسباب والدوافع التي أفضت إلى التوتر”.

وقال “بن دغر” عبر حسابه على تويتر: “بحثنا مع اللجنة السعودية سبل إزالة هذه الأسباب استناداً للأهداف والمبادئ التي قام عليها التحالف العربي بقيادة المملكة ومساهمة فاعلة من دولة الإمارات في مواجهة الحوثيين، وكيفية الحفاظ على هذا الإطار الحاكم للعلاقة الأخوية والاستراتيجية”.

بحثنا مع اللجنةالسعودية المكلفة بالاطلاع على الأسباب التي نشبت في الارخبيل وسبل إزالة هذه الأسباب استناداً للأهداف والمبادئ التي قام عليها التحالف العربي بقيادةالمملكةومساهمة فاعلة من دولة الإمارات في مواجهة الحوثيين،وكيفية الحفاظ على هذا الإطار الحاكم للعلاقةالأخويةوالاستراتيجية pic.twitter.com/I5baeLkX9G — د/ أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) May 4, 2018

كما أصدر “بن دغر” بيانا أمس، السبت، نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، اعتبر فيه الوجود العسكري الإماراتي في سقطرى، وسيطرة القوات الإماراتية على الميناء والمطار، أمرا غير مبرر.

كشفت وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية بأن الحكومة اليمنية الشرعية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي تدرس طرد الإمارات من تحالف دعم الشرعية، وذلك في أعقاب الأزمة التي فجرتها أبو ظبي باحتلالها لجزيرة سقطرى خلال تواجد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر فيها.

وقال مسؤول يمني للوكالة إن حكومته تدرس بعث رسالة إلى الأمم المتحدة تطالب بطرد الإمارات من التحالف العربي، في وقت انتهى الاجتماع الأول بين اللجنة السعودية والحكومة اليمنية بأرخبيل سقطرى اليمنية دون نتائج، وذلك عقب نشر الإمارات المئات من قواتها في الجزيرة دون موافقة الحكومة اليمنية.

وأضاف المصدر أن اللجنة السعودية غادرت سقطرى بالفعل، وأن الحكومة اليمنية أبلغت اللجنة السعودية بضرورة مغادرة القوات الإماراتية الأرخبيل.