كشف عضو مجلس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفلبيني رافي بيازون، عن أن بلاده ستحاسب موظفي السفارة الذين قاموا بتهريب العاملات المنزليات في الكويت.

وقال “بيازون” في مداخلة له مع قناة “الحرة”:” داخل الفلبين تتخذ خطوات الآن لعمل تحقيق بشأن محاسبة موظفي السفارة على ما فعلوه”.

وأضاف البرلماني الفلبيني أن “هناك جهود لتحديد ما إذا كانت أفعال موظفي السفارة كافية لكي يتم محاسبتهم وعقابهم”.

وتابع قائلا:” إذا داخليا نحن نقوم بأشياء لتصحيح الأمور “.

نائب فلبيني: سنحاسب موظفي السفارة الذين قاموا بتهريب عاملات المنازل الفلبينيات في الكويت pic.twitter.com/P21Fh1R2QG — الحرة (@alhurranews) ٣ مايو ٢٠١٨

وكان الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، قد أكد أنه لن يسعى للشجار مع الكويت بعد الآن ، وذلك في أعقاب الخلاف معها حول وضع العمالة الفلبينية.

وقال “دوتيرتي” خلال خطابه ، الذي ألقاه بمناسبة عيد العمال في مدينة سيبو قبل يومين، إنه يفضل الآن إغلاق فمه مع إستمرار المحادثات بين مانيلا والكويت هذا الشهر.

وأضاف أنه سوف يتخذ نهجا لطيفا لأن هناك الكثير من المصالح على المحك الآن.

وذكر “دوتيرتي” هذا أمام الآلاف من المطالبين بالوظائف والمسؤولين المحليين الذين احتشدوا في هذه المناسبة.

وكانت وزارة الخارجية الفلبينية، قد رحبت الثلاثاء، باستعداد الكويت للعمل مع مانيلا من أجل تسوية الخلاف الديبلوماسي القائم حول عملية تهريب العاملات الفلبينيات التي نفذتها سفارة الفلبين في الكويت .

وقال وزير الخارجية الفلبينية، ألان بيتر كايتانو، في تصريح رسمي،: سوف تسمح لنا هذه الإيماءة من جانب الكويت، التي نتشارك معها في التاريخ وفي العلاقات المتينة بين الشعبين، بالتقدم إلى الأمام وتجاوز التحديات التي نواجهها.

وأضاف كايتانو: ونحن نعترف مع الشكر العميق بتأكيدات الكويت للعمل معنا من أجل حماية حقوق وسعادة الفلبينيين العاملين فيها .