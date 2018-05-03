أطلقت دولة قطر اليوم الخميس حملة تهدف لإفطار مليون صائم في قطاع غزة خلال شهر رمضان المقبل.

وذكر رئيس اللجنة القطرية محمد العمادي-المتواجد حاليًا في غزة- في عرض ترويجي للمشروع نشرته قناة اللجنة على “يوتيوب” ومواقع التواصل الاجتماعي بأنه هدية مقدمة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ولفت إلى أن المشروع يهدف لتوزيع طرود غذائية لأكثر من 30 ألف أسرة في القطاع.

وأعلنت قطر الثلاثاء عن توقيع رزمة عقود مشاريع جديدة في قطاع غزة، بقيمة 5 مليون دولار، وذلك ضمن جهودها في إغاثة الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار غزة.

وتُعدّ زيارة السفير العمادي إلى غزة ضمن الزيارات الدورية التي يُنفذها السفير كرئيسٍ للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، لتفقد مشاريعها ومتابعة سير العمل في مكتبها بغزة، وفق اللجنة.

وتُنفّذ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عشرات المشاريع الحيوية والمهمة في القطاع، ضمن منحة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لإعادة إعمار غزة، والبالغ قيمتها 407 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى منح أخرى