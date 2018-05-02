كشف هارولد بورنشتاين، طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن خطابا من الطبيب نشرته الحملة الانتخابية لترامب في عام 2015 يعلن أن ترامب سيكون “الشخص الأوفر صحة على الإطلاق الذي ينتخب للرئاسة” هو خطاب كتبه المرشح بنفسه.

وقال بورنشتاين لشبكة (سي.إن.إن.) التلفزيونية “أملى ترامب هذا الخطاب بالكامل، أنا لم أكتب ذلك الخطاب”، حسبما نقلت رويترز.

وأكد بورنشتاين هذه الرواية في مقابلة لاحقة مع شبكة (إن.بي.سي. نيوز)، فيما لم يعلق البيت الأبيض على تلك التصريحات.

وأفاد الخطاب الذي وقعه بورنشتاين، الذي قال إنه يعالج ترامب منذ عام 1980، بأنه “أجري للسيد ترامب فحص طبي كامل حديث ولم يظهر سوى نتائج إيجابية”.

وأورد الخطاب تفاصيل عن صحة ترامب جاء فيها: ضغط الدم لديه 65/110، ونتائج المختبر كانت ممتازة على نحو مذهل، وقوته البدنية وقدرته على التحمل غير عادية، يمكنني أن أقرر على نحو لا لبس فيه بأن السيد ترامب إذا انتخب سيكون أوفر الأشخاص صحة ينتخب إلى الرئاسة على الإطلاق.

وقال بورنشتاين إن وصف “الأوفر صحة” كان “فكاهة سوداء”، وأوضح إنه كان في السيارة مع زوجته في سنترال بارك عندما قرأ ترامب الخطاب، ونشرت الحملة الانتخابية الخطاب في ديسمبر كانون الأول 2015، مؤكدا أنه كتب الخطاب على عجل بينما كان يفحص مرضى آخرين.

ويذكر أن تصريحات بورنشتاين تأتي في أعقاب اتهامه لكيث شيلر الحارس الشخصي السابق لترامب بأنه هاجم مكتبه أثناء استرداد سجلات ترامب الطبية بعد انتخابه رئيسا.