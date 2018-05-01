تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو محرج جدا لوزير العدل الجزائري الطيب لوح أثناء حديثه امام البرلمان.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” لم يتمالك وزير العدل الجزائري الطيب لوح نفسه، خلال مداخلة له داخل مبنى البرلمان، فدخل في نوبة ضحك هستيرية أثناء رده على أسئلة النواب، في جلسة علنية ومباشرة بثتها وسائل الإعلام المحلية.

وبحسب الفيديو فقد ظهر الوزير عندما كان يقرأ بعض المقترحات من ورقة أمامه، حتى انفجر ضاحكا بطريقة مفاجئة، لم يستطع السيطرة عليها ولا إخفاؤها، الأمر الذي أضحك كل الحاضرين ما جعله في كل مرة يتقدم بالاعتذار لرئيس وأعضاء مجلس الأمة.