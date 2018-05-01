في تصاعد للأزمة الأخيرة بين وإيران، أعلن وزير خارجية ناصر بوريطة اليوم، الثلاثاء، قطع بلاده للعلاقات مع مرجعا ذلك للدعم الإيراني لجبهة “” في الصحراء الغربية.

 

وقال “بوريطة” في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة “رويترز”، إن بلاده قررت قطع العلاقات بسبب دعم لجبهة البوليساريو، الراغبة في الاستقلال بالصحراء الغربية.

 

وأشار الوزير المغربي إلى أن بلاده ستغلق السفارة المغربية في طهران، وستطرد من العاصمة الرباط.

 

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وخاض المغرب والجبهة حربا للسيطرة على الصحراء الغربية بين 1975 و1991، بعد انتهاء الاحتلال الإسباني لوجوده في المنطقة، وتوقفت المواجهات بموجب هدنة، وتم نشر بعثة تابعة للأمم المتحدة للإشراف على تطبيقها.