في تصاعد للأزمة الأخيرة بين المغرب وإيران، أعلن وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة اليوم، الثلاثاء، قطع بلاده للعلاقات مع إيران مرجعا ذلك للدعم الإيراني لجبهة “البوليساريو” في الصحراء الغربية.

وقال “بوريطة” في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة “رويترز”، إن بلاده قررت قطع العلاقات بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو، الراغبة في الاستقلال بالصحراء الغربية.

وأشار الوزير المغربي إلى أن بلاده ستغلق السفارة المغربية في طهران، وستطرد السفير الإيراني من العاصمة الرباط.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وخاض المغرب والجبهة حربا للسيطرة على الصحراء الغربية بين 1975 و1991، بعد انتهاء الاحتلال الإسباني لوجوده في المنطقة، وتوقفت المواجهات بموجب هدنة، وتم نشر بعثة تابعة للأمم المتحدة للإشراف على تطبيقها.