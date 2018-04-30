كشفت النجمة العالمية باريس هيلتون خلال فيلمها الوثائقي الجديد The American Meme عن أنها كانت تتمنى الموت عندما تم تسريب فيلم إباحي لها مع حبيبها السابق لاعب البوكر المحترف ريك سالومون عام 2004.

وقالت “هيلتون”، خلال الفيلم الذي عرض الجمعة الماضي في مهرجان تريبكيا السينمائي: “شعرت بأنني مثل المغتصبة وأنني فقدت جزءا من روحي وكنت أتمنى ألا أبقى على قيد الحياة، خاصة أنني تعرضت لانتقادات قاسية”.

وأضافت: “وقتها كنت أشارك في بطولة مسلسل تليفزيوني، وعندما شعرت بأني كل شيء سلب مني ظننت أنني لن أبقى مثلما كنت من قبل”.