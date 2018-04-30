كشفت النجمة العالمية خلال فيلمها الوثائقي الجديد عن أنها كانت تتمنى الموت عندما تم تسريب لها مع حبيبها السابق لاعب البوكر المحترف عام 2004.

وقالت “هيلتون”، خلال الفيلم الذي عرض الجمعة الماضي في مهرجان تريبكيا السينمائي: “شعرت بأنني مثل المغتصبة وأنني فقدت جزءا من روحي وكنت أتمنى ألا أبقى على قيد الحياة، خاصة أنني تعرضت لانتقادات قاسية”.

وأضافت: “وقتها كنت أشارك في بطولة مسلسل تليفزيوني، وعندما شعرت بأني كل شيء سلب مني ظننت أنني لن أبقى مثلما كنت من قبل”.