شنت كتائب الذباب الإلكتروني التي يديرها سعودي القحطاني، هجوما عنيفا على قناة “الجزيرة” بعد تقرير لها نقلت فيه التعليقات والانتقادات إزاء السياسات الجديدة في المملكة العربية السعودية تحت عنوان “كل شيء بيد هذا الفتى.. المرتزقة والأمن وتويتر”، الذي أثار جنون تلك الكتائب.

كل شيء بيد هذا الفتى.. المرتزقة والأمن وتويترhttps://t.co/rIzfwP55gn pic.twitter.com/FZewaxqNHJ — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 29, 2018

وسلطت “الجزيرة” الضوء في تقريرها على تغريدات حساب “مجتهد” الشهير الذي عادة ما يتناول الوضع السياسي في المملكة العربية السعودية.

هذه التغريدات التي كتبت تحت عنوان “التغيرات الأمنية”، سلطت الضوء على تفرد ولي العهد محمد بن سلمان بكل القرارات؛ صغيرها وكبيرها، بينما تحوّل باقي الأمراء إلى “وضع الصامت”.

وأصاب وصف “الجزيرة”، لولي العهد السعودي، بـ”الفتى”، الذباب الإلكتروني ومحركيه بالجنون، فخرجوا يسبون القناة في ردود غاضبة لحفظ ماء وجه “ابن سلمان” الذي فضحه “مجتهد”.

تغريدة أستطيع أن أقول بعدها

أن #خيال_المآته حفر قبره بيده!

لكن مالفت نظري أن الخيبة التي يعيشها نظام #قطر هي التي أوصلته لهذا السقوط المدوي وأظهرت أن ليس مشكلة #قطر هي الصغيرة فحسب بل نظامها أصغر منها!!

وأقول لكل من دافع عن #تميم هذا هو عقل من دافعتم عنه👇https://t.co/YSMvtDbcZ9 — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) April 30, 2018

#هذا_الفتى الذي أعاد دولته لمكانته العظيمة

وأعاد الصغار لمكانتهم الوضيعة#هذا_الفتى الذي صنع ثورة في بلده كان الكثيرون يرون أن رؤيته ؛أحلاماً والآن العالم كله يراها على الارض

هذا هو الفتى أيها المرتزقة — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) April 30, 2018

" إعتنق الصمت أمام السفهاء !! " قيل للمتنبّي : فلان يهجوك

أجاب : هذا صعلوك يريد أن أردّ عليه فيدخل التأريخ !!#امجد_طه — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) April 30, 2018

هذا الفتى يرتقي ببلاده للقمة، وهو ذات الفتى الذي أخرجكم من جحوركم عندما كنتم تمارسون التقية الاعلامية فداس بقدمه على رؤوسكم فأخرج منكم السم الخبيث وجعله يعود عليكم، لم ولن تستطيعوا مقارعته يا تنظيم الخبث والخبائث — نايف المطيري 🇸🇦 (@naifmutiri) April 29, 2018

وكان “مجتهد” قد نقل في أحدث تسريباته، أن وزير الداخلية في العهد الماضي كان يدير بشكل فعلي أجهزة الأمن السياسي، ولا يُتخذ قرار بالتعذيب أو الإحالة للقضاء دون الرجوع إليه.

لكن الوضع تغير تماما، فقد استحوذ ابن سلمان على كل هذه الصلاحيات، “ولم يكن قرار إنشاء أمن الدولة وإلحاق المباحث والطوارئ وغيرها به إلا تحصيل حاصل، وتحويل الأمر الواقعي العملي إلى وضع رسمي”.

ويروي المدون السعودي أن ولي العهد المخلوع محمد بن نايف كان أسرّ لبعض خاصته قبل عزله بأن “معظم قرارات المباحث والاعتقالات ومصير المعتقلين صارت بيد ابن سلمان”.

ويضيف أنه في العهد الحالي “تركزت السلطة شكليا في يد الهويريني، لكنها حقيقة بيد مجموعة من المستشارين المصريين، وتحول الهويريني إلى سكرتير تنفيذي يصدر الأوامر طبقا لما يصله من توجيهات المستشارين، ولا يعرض قرار الاعتقال السياسي ولا ما بعد الاعتقال على أي أمير إلا إذا رغب ابن سلمان في أن يتدخل”.

وفي العهد الحالي يحق لمسؤولين في دول مثل الإمارات ومصر الحصول على التفاصيل الأمنية التي يرغبون فيها “ويتدخلون بعض الأحيان في توجيه السياسة الأمنية”.

ويقول “مجتهد” إن “الجهاز الأمني بات يستخدم المعلومات لتشويه صورة خصومه، ليس بشكل رسمي ببيانات من السلطة أو في وسائل الإعلام، بل من خلال الذباب الإلكتروني في وسائل التواصل، الذي يكاد يكون حديثه باسم النظام موثقا وتمثيله للنظام تمثيلا شبه رسمي”.

وتعرض “مجتهد” لحملة سب وشتم واسعة من حسابات سعودية تناصر الأمير محمد بن سلمان، وتحتفي بسياساته الجديدة، خاصة حرصه على الترفيه وافتتاح دور السينما في المملكة واستضافة المصارعة العالمية.

واعتبر كثيرون أن هذه التغريدات مجرد افتراءات وسخافات يروج لها الحاقدون الناقمون على عهد الانفتاح والتطوير الذي يبشر به الأمير الشاب.

لكن آخرين أبدوا ثقتهم في ما نقله “مجتهد” الذي يدون عن شؤون العائلة الحاكمة في السعودية منذ 2011، ويحظى بمتابعة أكثر من مليوني شخص على تويتر.

وإلى جانب الوضع الأمني، تناول المغرد “مجتهد” ما قال إنها تغييرات جديدة في شؤون الحكم أفضت إلى الحط من قيمة الأمراء، بمن فيهم أبناء المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود.

ونقل عن مصادره القول إن محمد بن سلمان أوكل شؤون العائلة الحاكمة إلى “دليم”، في إشارة إلى المستشار الإعلامي بالديوان الملكي سعود القحطاني.

ولكن هناك استثناء يتعلق بولي العهد المخلوع محمد بن نايف، حيث “وضع في عهدة تركي آل الشيخ”، وهو مستشار آخر بالديوان مكلف بالرياضة وشؤون الترفيه.