في استعداء مباشر من قبل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد للكويت وشعبها، أكد المغرد الإماراتي المثير للجدل حمد المزروعي بأن الإمارات ستقوم بتجنيس “البدون” الكويتيين بجنسيتها.

وقال المزروعي في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” قبل أن يقوم بحذفها بعد موجة كبيرة من الاستنكار: “شرق اوسط جديد و #بدون الكويت اماراتيون…”.

ويأتي هذا الإعلان بعد نحو الشهر من إشارة صحيفة “النهار” الكويتية إلى مقترح يدور حول إصدار جوازات رسمية لهم من إحدى الدول وهي السودان، وبالتالي بوسعهم إما الإقامة في الكويت بهذه الجوازات، أو استخدامها للمغادرة كليًا أو البحث عن جنسية أي دولة من دول العالم.

من جانبها، نفت السفارة السودانية صحة هذه الأنباء، وقالت في بيان منسوب لوزير الداخلية حامد الميرغني، بقوله إن نيل الجنسية السودانية مسألة سيادية تخضع لاشتراطات معينة وردت في قانون الجنسية السوداني واللوائح المنظمة له، ولا تمنح الجنسية بصورة جماعية وإنما وفقا لما ورد من اشتراطات حددها القانون، مضيفا أن ما تناولته إحدى الصحف عار من الصحة تماما، وأنهم لن يقوموا بتقديم حلول للآخرين على حساب الشعب السوداني، ولم تتم مناقشة هذا الموضوع في وزارة الداخلية، ولم يتم طرحه على الوزارة من أي جهة دبلوماسية أو سياسية.

ويطالب نحو 100 ألف من “البدون” بشكل متواصل، بمنحهم الجنسية الكويتية، فيما تقول حكومة البلاد إن غالبية هذه الفئة يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على الجنسية الكويتية.

يشار إلى أنه في الوقت الذي تبدي فيه الإمارات رغبتها بمنح بدون الكويت جنسيتها، كانت قد اتفقت مع جزر القمر بمنح جنسيتها لآلاف البدون الإماراتيين مقابل مساعدات مالية ضخمة.