في واقعة أثارت غضب الرئيس الأمريكي ودفعته للرد على تويتر، سخرت الممثلة الكوميدية “ميشيل وولف” من “ترامب” فى كلمتها الافتتاحية للترحيب بالضيوف فى حفل عشاء مراسلى البيت الأبيض، الذى أقيم يوم، السبت، في واشنطن، حيث حملت كلمتها ألفاظ نابية ونكات جنسية.

وقالت “وولف”: “مساء الخير، ها نحن في عشاء مراسلي البيت الأبيض، ومثلما تقول النجمة الاباحية عندما تكون على وشك ممارسة الجنس مع ترامب، دعنا ننتهي من هذا الأمر”، مما اثار غضب البعض .

ويعرف هذا الحدث السنوي والذي يقام لثلاثة آلاف عضو في وسائل الإعلام والحكومة الأميركية بقيام الكوميديين بعد العشاء بالسخرية من الادارة، وتسبب حديث ميشيل وولف بمضايقة كبار موظفى البيت الأبيض بما في ذلك سارة هاكابي ساندرز – والتى همست بكلام غاضب مسموع؛ بينما خرج العديد من الأشخاص تاركين الحفل، واتخذ السكرتير الصحافي السابق شون سبايسر تويتر لتسمية آداء ميشيل بأنه “عار”.

وقاطع دونالد ترامب العشاء للسنة الثانية على التوالي، واختار، بدلًا من ذلك ، عقد مسيرة على غرار الحملة الانتخابية في ولاية ميشيجان – وهي حقيقة لم تتركها ولف، وقالت ميشيل فى الحفل “كنت سأجره هنا بنفسي، لكن اتضح أن رئيس الولايات المتحدة هو الوحيد الذى لا يُسمح لك بالاستيلاء عليه”، في إشارة إلى تعليقاته المسجلة على أشرطة هوليوود الشهيرة.

ولم تترك الممثلة الكوميدية السكرتيرة الصحافية الحالية سارة هاكابي ساندرز حيث قالت “إنها تحرق الحقائق، ثم تستخدم هذا الرماد لخلق ظلال جفون اسود مثالى – ربما ولدت به، فهى كاذبة”، وعن ابنة ترامب والمستشار الأول ايفانكا قالت الكوميدية البالغة من العمر 32 عامًا “إنها تنظف جيدًا، إنها بمثابة الحفاضات في الإدارة، في الخارج تبدو أنيقة، ولكن في الداخل، لا تزال مليئة بالقذارة”.

وسارع ترامب فى إدانة الحدث قائلا “إن عشاء المراسيلن كان مملا وغير ناحج ومبتذل”، ورفضت وولف خلال أدائها تجاهل بعض أكثر المواضيع إثارة للجدل في أمريكا، وظهرت بعض الضحكات فى اللقطات التى بثتها مجلة “فوكس نيوز” مع والصمت المربك فى أحيان أخرى.

The White House Correspondents’ Dinner is DEAD as we know it. This was a total disaster and an embarrassment to our great Country and all that it stands for. FAKE NEWS is alive and well and beautifully represented on Saturday night!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 30, 2018