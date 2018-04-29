في تصريحات تفوح منها رائحة “عيال زايد”، شن العميد أحمد أبوزيد المسماري رئيس ما يعرف بالقيادة العامة للقوات التابعة لـ”حفتر”، هجوما عنيفا على تركيا وقطر زاعما وقوفهما وراء نشر الشائعات حول صحة الجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر.

وبحسب تقارير إخبارية قال “المسماري”، إن سياسة المكتب الإعلامي للجيش الليبي عملت على “جر العدو لعمق الثغرة الإعلامية”، مؤكدًا أن بعض وسائل الإعلام لعبت دورًا مشبوهًا في نشر الأخبار حول صحة المشير حفتر.

وزعم “المسمار” متابعا هذيانه أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصفه بـ”الأعور الدجال”، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي وصفه بـ”الصبي” و”راعي الإرهاب”، تعمدا نشر أكاذيب حول صحة حفتر.

واختتم المسئول الليبي العسكري تصريحاته، بالقول إن المكتب العسكري وجّه ضربة وصفها بـ”الموجعة” إلى ما أسماهم بـ”أعداء الوطن”، وذلك بعد أن “تمت محاصرتهم داخل الثغرة الإعلامية”، على حد تعبيره.

وتداول ناشطون بمواقع التواصل قبل يومين، مقطعا مصورا للجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر في أول ظهور له عقب شائعات وفاته بعد أزمة صحية مفاجئة تعرض لها، حيث كشف حقيقة مرضه ووضعه الصحي أمام حشد من الحضور.

وبحسب الفيديو الذي أذاعته قناة “الحدث الليبية” المقربة من الجنرال الليبي أمام جمع من العسكريين، قال “حفتر”: “إننا لن نقف حتى نحقق ما استشهد من أجله الرجال في ميادين القتال”.

وعن وضعه الصحي، قال:”أطمئن الجميع أنني بصحة جيدة، ولست مسؤولا بالرد عن الترهات التي أطلقتها جماعات كانت تعتقد أنها تصل لمرادها.”

وأعلنت القيادة العامة لقوات حفتر، الخميس، عن وصوله إلى مطار “بنينا” الدولي في مدينة بنغازي شرقي البلاد، قادما من القاهرة.

وقال مكتب الإعلام بالقيادة العامة لقوات الجنرال المتمرد في بيان صحفي، إن “المشير خليفة حفتر وصل إلى مدينة بنغازي، بمطار بنينا الدولي، بسلامة الله وحفظه، قادما من جمهورية مصر العربية”.

يذكر أن تقارير عديدة تحدثت في الفترة الأخيرة عن الحالة الصحية للمشير خليفة حفتر، وأشارت إلى تدهور حالته الصحية، وربما دخوله في غيبوبة، وحتى وفاته.