تداول ناشطون بمواقع التواصل صورا أثارت جدلا واسعا، للأمير متعب بن عبدالله بسبب الظهور المفاجئ له وهو يودع في صالة التشريفات بمطار قاعدة الجوية حيث سافر الملك لجدة.

 

 

وتظهر الصور المتداولة الأمير الذي كان محتجزا قبل أشهر في “” بتهم الفساد وكثرت الأقاويل عنه بعد خروجه والحديث عن وضعه تحت الإقامة الجبرية، ظهر برفقة عدد من الأمراء منهم الأمير مشعل بن عبد العزيز والأمير بندر بن سعود والأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني وهم يودعون الملك سلمان قبل ركوبه الطائرة.

 

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء “واس”، فقد غادر الملك سلمان بعد ظهر اليوم ، متوجها إلى جدة.

 

 

وأثار الظهور المفاجيء لمتعب بن عبدالله جدلا بين النشطاء، الذين أبدوا تعجبهم من تقلب الأمور وعدم فهم ما يدور على الساحة من أحداث غريبة.

 

 

 

 

يشار إلى أنه في أول ظهور له وعقب الإفراج عنه من فندق “الريتز كارلتون”، في نوفمبر الماضي استقبل وزير الحرس الوطني السعودي السابق، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك على إثر حضوره حفل سباق الخيل السنوي على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد، في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية في الرياض.

 

ووفقا لفيديو نشرته حسابات إخبارية سعودية ومغردين مقربين من الديوان الملكي على موقع التدوين المصغر “تويتر” حينها، فقد ظهر “ابن سلمان” و”ابن عبدالله” وهما يتبادلان أطراف الحديث حيث قام ولي العهد بتقبيل كتف “ابن عبدالله”، في حين ظهر الأخير متجهما.

 

ويأتي هذا اللقاء بعد نحو شهر من الإفراج عنه بتهم تتعلق بالفساد، حيث اكدت مصادر بأن وزير الحرس الوطني متعب بن عبد الله تم الإفراج عنه مقابل تسوية مع ابن عمه محمد بن سلمان بلغت قرابة المليار دولار.