تداول ناشطون بمواقع التواصل صورا أثارت جدلا واسعا، للأمير متعب بن عبدالله بسبب الظهور المفاجئ له وهو يودع الملك سلمان في صالة التشريفات بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية حيث سافر الملك لجدة.

سمو الامير متعب بن عبدالله في وداع خادم الخرمين الشريفين قبل قليل أثناء مغادرته لجدة حفظهما الله❤️ pic.twitter.com/ycaIga6x1w — محب متعب بن عبدالله (@For_motebb_2014) April 29, 2018

وتظهر الصور المتداولة الأمير الذي كان محتجزا قبل أشهر في “الريتز كارلتون” بتهم الفساد وكثرت الأقاويل عنه بعد خروجه والحديث عن وضعه تحت الإقامة الجبرية، ظهر برفقة عدد من الأمراء منهم الأمير مشعل بن عبد العزيز والأمير بندر بن سعود والأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني وهم يودعون الملك سلمان قبل ركوبه الطائرة.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد غادر الملك سلمان بعد ظهر اليوم الرياض، متوجها إلى جدة.

وأثار الظهور المفاجيء لمتعب بن عبدالله جدلا بين النشطاء، الذين أبدوا تعجبهم من تقلب الأمور وعدم فهم ما يدور على الساحة من أحداث غريبة.

كان قاب قوسين من أن يصبح ولي أمر، بعد ذلك صار متعب بن عبدالله من الفاسدين، واليوم يعود ليودع ولي الأمر الأكبر.

أش هالخبصة! https://t.co/wb3VNag8zp — علي الدبيسي (@ali_adubisi) April 29, 2018

@ajmubasher خادم الحرمين الشريفين رعاه الله غادر تايوم الرياض متوجها الى جده. والامير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز في وداعه

ص بدون تحيه للجزيره pic.twitter.com/d9UTM3RdBK — مساعد آل قميشان (@mesaaed0100) April 29, 2018

يشار إلى أنه في أول ظهور له وعقب الإفراج عنه من فندق “الريتز كارلتون”، في نوفمبر الماضي استقبل وزير الحرس الوطني السعودي السابق، الأمير متعب بن عبد الله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك على إثر حضوره حفل سباق الخيل السنوي على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد، في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية في الرياض.

ووفقا لفيديو نشرته حسابات إخبارية سعودية ومغردين مقربين من الديوان الملكي على موقع التدوين المصغر “تويتر” حينها، فقد ظهر “ابن سلمان” و”ابن عبدالله” وهما يتبادلان أطراف الحديث حيث قام ولي العهد بتقبيل كتف “ابن عبدالله”، في حين ظهر الأخير متجهما.

سمو الأمير متعب بن عبد الله يستقبل سمو سيدي ولي العهد في نادي الفروسية بالرياض pic.twitter.com/gY5JdeKAzu — الفهــد 🇸🇦 #2030 (@Fahad_J20) December 30, 2017

ويأتي هذا اللقاء بعد نحو شهر من الإفراج عنه بتهم تتعلق بالفساد، حيث اكدت مصادر بأن وزير الحرس الوطني متعب بن عبد الله تم الإفراج عنه مقابل تسوية مع ابن عمه محمد بن سلمان بلغت قرابة المليار دولار.