في واقعة أثارت جدلا واسعا بمواقع التواصل، تداول ناشطون صور لافتات دعائية، تحمل صور رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وكتب عليها أن “بري” هو رسول أرسله الله إلى لبنان.

ووفقا للصور المتداولة تظهر اللافتات الدعائية، صور نبيه بري التي دون أسفلها جملة “الله أرسل الأنبياء إلى الأديان وأرسل نبيه بري إلى لبنان”.

لا حول ولا قوة الا بالله !! وقاحة ما بعدها وقاحة pic.twitter.com/l87GpfA8bf — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) April 27, 2018

الصور التي فجرت غضب النشطاء، الذين انهالوا بالتعليقات والردود الرافضة والمستنكرة لهذا الفعل الذي وصفوه بأنه تطاول على الدين و”كفر بواح”.. حسب قولهم.

من يعتقد انه هناك شخص يعلم الغيب و يتحكم في ذرات الكون و يختبئ في سرداب لمدة 1400 سنة توقع منه كل شئ ليس بعد الكفر ذنب — القعقاع (@fbgtm8lNhuieSdK) April 27, 2018

ﺃﺧﻄﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺃﻥ ﻳُﺼﻮّﺭ ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺻﺮﺍﻉ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ، ﻭﺣﺰﺏ ﻣﻊ ﺣﺰﺏ ﻓﺘﺨﺘﻔﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ (ﻟﻘﺪ ﺍﺑﺘﻐﻮﺍ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﻠﺒﻮﺍ ﻟﻚ ﺍﻷ‌ﻣﻮﺭ) — الأخطبوط (@Nizar59608890) April 27, 2018

ليس بعد الكفر ذنب — الفاروق (@MusabKemeh) April 27, 2018

ليست وقاحه فحسب بل كفر بواح — mohamed alrashedy (@mohamed94386447) April 27, 2018

اذا كان الخبر صحيحاً فسبقهم مسيلمة الكذاب وأحفاده أحيوا ذكراه . — المستنصر بالله (@bassam1122b) April 27, 2018

مصيرهم جهنم مهما غنوا وطبلوا — saeed (@hamad606) April 27, 2018

وأثار فيديو تداولته وسائل الاعلام اللبنانية أواخر، يناير، الماضي لوزير الخارجية جبران باسيل, وهو يشتم رئيس مجلس النواب نبيه بري, جدلاً واسعاً في الشارع اللبناني.

وظهر في الفيديو المسرب الذي بثته قناة “الجديد” باسيل وهو يشتم بري بعبارة صريحة، قائلا: “هيدا بلطجي مش رئيس مجلس نواب”.

وقالت صحيفة “النهار”، إن الفيديو التقط خلال جولة انتخابية في قضاء البترون، وتحديدا في بلدة محمرش، شمال لبنان.

يذكر أن هجوم باسيل على بري، جاء بعد اتهام وجه للأخير بمنع المغتربين الشيعة في ساحل العاج، من المشاركة في مؤتمر للطاقة الاغترابية في أفريقيا، إذ قال باسيل إن بري هدد هؤلاء المغتربين في حال حضروا المؤتمر.