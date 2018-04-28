في واقعة أثارت جدلا واسعا بمواقع التواصل، تداول ناشطون صور لافتات دعائية، تحمل صور وكتب عليها أن “بري” هو رسول أرسله الله إلى .

 

ووفقا للصور المتداولة تظهر اللافتات الدعائية، صور نبيه بري التي دون أسفلها جملة “الله أرسل الأنبياء إلى الأديان وأرسل نبيه بري إلى لبنان”.

 

 

الصور التي فجرت غضب النشطاء، الذين انهالوا بالتعليقات والردود الرافضة والمستنكرة لهذا الفعل الذي وصفوه بأنه تطاول على الدين و”كفر بواح”.. حسب قولهم.

 

 

 

 

 

 

 

وأثار فيديو تداولته وسائل الاعلام اللبنانية أواخر، يناير، الماضي لوزير الخارجية جبران باسيل, وهو يشتم رئيس مجلس النواب نبيه بري, جدلاً واسعاً في الشارع اللبناني.

 

وظهر في الفيديو المسرب الذي بثته قناة “الجديد” باسيل وهو يشتم بري بعبارة صريحة، قائلا: “هيدا بلطجي مش رئيس مجلس نواب”.

 

وقالت صحيفة “النهار”، إن الفيديو التقط خلال جولة انتخابية في قضاء البترون، وتحديدا في بلدة محمرش، شمال لبنان.

يذكر أن هجوم باسيل على بري، جاء بعد اتهام وجه للأخير بمنع المغتربين الشيعة في ساحل العاج، من المشاركة في مؤتمر للطاقة الاغترابية في أفريقيا، إذ قال باسيل إن بري هدد هؤلاء المغتربين في حال حضروا المؤتمر.