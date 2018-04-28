تداول ناشطون بمواقع التواصل صورة أثارت سخرية واسعة، لرئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، حيث ظهر هو وأطفاله مع نجم مصارعة المحترفين الشهير “أندرتيكر”.

وتظهر الصورة المتداولة على نطاق واسع “آل الشيخ” وطفليه بجانب المصارع الضخم، وقد بدا على وجه مستشار “ابن سلمان” سعادة غامرة وابتسامة عريضة جعلته محل سخرية النشطاء.

تركي ال الشيخ مع اندرتيكر 📸 فرحان اكثر من اطفاله 😅 pic.twitter.com/uf9O8Zqck0 — معلومات كرة القدم (@Fact_Footba11) April 28, 2018

ين تذهب أموال الحج وعمرة ؟؟؟؟

تركي ال الشيخ مع اندرتيكر pic.twitter.com/kEPmibkh3s — كوره في الشباك (@O061Kf8IVo1vEYJ) April 28, 2018

يقال تركي ال الشيخ اني مدنق اخذ وضعية التصوير ، وهو عجز يوصل لـ اندرتيكر 😩😂 — Ftooma (@ftooma_09) April 28, 2018

كنت أحب أندرتيكر – وأنا صغير –

والآن بعد ظهوره مع تركي آل الشيخ

أكرررررررهه إلى الأبد — GENIUS (@GENIUS4x4) April 28, 2018

يشار إلى أنه بالأمس، وعلى أنغام الموسيقى الشرقية وفي أجواء هادئة، أقام المستشار بالديوان الملكي، تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، مأدبة عشاء لفريق المصارعين المحترفين بمسابقة WWE التي تنظم في المملكة لأول مرة.

وكان من أبرز حضور حفل العشاء المصارع الشهير “أندر تيكر” وظل تركي آل الشيخ يتبادل أطراف الحديث مع «فينس ماكمان» المدير التنفيذي لبطولة الاتحاد العالمي للمصارعة الحرة.

وكان من الملفت ظهور المصارع مارك هنري في حفل العشاء وهو يرتدي جلبابًا أبيض، اعتزازًا وتقديرا منه بالتراث السعودي.

ونظمت مساء الأمس الجمعة فعالية “الرويال رامبل” من عرض WWE على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وتدور فكرة مباراة “رويال رامبل” حول صراع عدد كبير من المصارعين، من أجل طرد بعضهم البعض خارج الحلبة، على أن من يبقى في النهاية بالداخل هو الفائز.