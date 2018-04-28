نفت السفارة القطرية في لبنان، في بيان لها وجود أي علاقة للسفير القطري في بيروت علي بن حمد المري بالموقع الإخباري الإلكتروني الذي يعرف باسم “الإمارات ليكس”.

وأشارت سفارة دولة قطر في البيان إلى عدم صحة ما تردد عن أن السفير القطري في لبنان علي بن حمد المري هو المسؤول المباشر وراء ما ينشره موقع “الإمارات ليكس”.

وكان موقع “ليبانون ديبيت” قد نشر السبت خبراً تحت عنوان “سفير خليجي فبرك الإمارات ليكس” زعم فيه أن السفير القطري في لبنان علي بن حمد المري هو المسؤول المباشر وراء ما ذكره موقع “الإمارات ليكس” والمنشورة بجريدة الأخبار اللبنانية، وذلك بهدف الانتقام من دولة الإمارات على خلفية الأزمة الخليجية.

وأضاف بيان السفارة أن “الخبر المفبرك” الذي نشره موقع “ليبانون ديبيت” الالكتروني يتضمن تجريحاً واتهاماً واضحاً وقدحاً وذماً لشخص سعادة السفير علي بن حمد المري، سفير دولة قطر في بيروت بالوقوف خلف ما تنشره جريدة “الأخبار” (اللبنانية).

وذكر البيان “ينفي المكتب الإعلامي في السفارة نفياً قاطعاً ما ورد في الخبر المذكور، ويؤكد أنه عار من الصحة جملة وتفصيلا وهو محض افتراء وكذب وتشويش على العلاقات القطرية – اللبنانية، وأن السفير المري لا ولن يرد على مثل هذه الفبركات”.