كشف رجل الأعمال السعودي المعروف الأمير الوليد بن طلال، المفرج عنه من “الريتز كارلتون” قريبا حجم الأموال التي أنفقها على “العمل الخيري” خلال مسيرته على مدار الـ 38 عاما الماضية عبر مؤسسة “الوليد الإنسانية”.

ودون “ابن طلال” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:”على مدار ٣٨ عام، افتخر بإنجازات @Alwaleed_Philan كما اشكر فريق العمل، والذي يتكون من ١٠ سعوديات قديرات على هذه النتائج”.

وأوضح أن مؤسسة “الوليد الإنسانية” أنفقت أكثر من 4 مليارات دولار على الأعمال الخيرية، بينما نفذت أكثر من 1000 مشروع في 164 دولة.

على مدار ٣٨ عام، افتخر بإنجازات @Alwaleed_Philan كما اشكر فريق العمل، والذي يتكون من ١٠ سعوديات قديرات، على هذه النتائج : ٦ قارات

١٦٤ دولـة

٦٥ شـريـك دولـي

أكثر من ٥٠ مشروع قائم

أكثر من ١٠٠٠ مشروع منفّـذ

أكثر من ٤ مليار دولار أُنفقت للخـير

أكثر من ٥٣٣ مليـون مستفيد حول العـالم pic.twitter.com/Uj4ysZOUxF — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

يذكر أن الوليد بن طلال عاد أخيرا للظهور من جديد في قائمة أغنيات العالم، والذي كان من بين المحتجزين بداخل فندق “ريتز كارلتون”، في العاصمة السعودية، الرياض، في اتهامات بقضايا فساد.

وكان الأمير السعودي، هو العربي الوحيد، المندرج في قائمة شبكة “بلومبرغ” لأثرياء العالم لعام 2018، حتى الـ 100، بثروة تقدر بـ 17.9 مليار دولار، على الرغم من أن خسارته خلال هذا العام لـ 1.88 مليار دولار، بحسب الشبكة الأمريكية.

واحتل الوليد بن الطلال، المركز الـ 64 في القائمة، وأشارت “بلومبرغ” إلى أنه مؤسس “المملكة القابضة”، وهي شركة مساهمة مقرها الرياض، ولها استثمارات في الفنادق والعقارات والأسهم، بما في ذلك “سيتي جروب” و”جي.إم.إي” و”نيوز كورب”، كما أنه يسيطر على 80% من شركة “روتانا” للإنتاج الفني، وهي واحدة من أكبر شركات الإعلام في الشرق الأوسط، كذلك لديه حصص في موقعي “تويتر” و”ليفت”.