في واقعة هي الاولى منذ انتهاء الحرب بين الكوريتين عام 1953، نشرت وسائل الإعلام العالمية لحظة عبور الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون الحدود إلى كوريا الجنوبية حيث كان في استقباله الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن قبل قمة تاريخية بين الكوريتين.

وأظهر الفيديو المنشور لحظة التقاء الزعيمين وتصافحهما وابتسام كل منهما للآخر، ثم ليقوم “أون” بعبور الحدود إلى كوريا الشمالية برفقة “إن” لفترة وجيزة في لفتة رمزية ثم عادا إلى كوريا الجنوبية.

#شاهد| الزعيم الكوري الجنوبي يستقبل نظيره الشمالي عند الحدود بين الكوريتين في المنطقة المنزوعة السلاح خلال قمتهما التاريخية pic.twitter.com/hcMy6KOBft — قناة TRT العربية (@TRTalarabiya) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية، فقد استعرض الزعيمان حرس الشرف الذي ارتدى زيا كوريا تقليديا يعبر عن الكوريتين على أنغام الموسيقى الكورية.

وفور استعراض حرس الشرف، كتب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في دفتر الزوار في كوريا الجنوبية، عبارة “تاريخ جديد يبدأ الآن”.

وانطلقت أعمال القمة التاريخية بين الكوريتين في منطقة بانمونغوم المنزوعة السلاح، والمعروفة باسم “قرية السلام” وسط ترقب عالمي لما سيسفر عنه اللقاء.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن “إن” قوله لنظيره الشمالي “أون”: “أنا سعيد بلقائك”.

ومن المتوقع أن يناقش مون وكيم نزع السلاح النووي والعلاقات بين الكوريتين كما سيغرسان شجرة تذكارية في قرية بانمونجوم الحدودية في إطار أول قمة بين الكوريتين منذ أكثر من عشر سنوات.

وتمهد قمة الكوريتين الطريق أمام كيم للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر مايو أيار أو مطلع يونيو حزيران في قمة ستمثل أول لقاء من نوعه على الإطلاق بين زعيم كوري شمالي ورئيس أمريكي.

وقبل أيام من القمة أعلن كيم تعليق التجارب النووية والصاروخية بعيدة المدى وتفكيك موقع التجارب النووية الوحيد المعروف في كوريا الشمالية.

وتزامنا مع الزيارة التاريخية، نشر البيت الأبيض ، مجموعة صور تجمع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، ووزير الخارجية الحالي مايك بومبيو.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي الحالي مايك بومبيو، أثناء توليه منصب مدير المخابرات الأمريكية، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، خلال عيد الفصح الماضي في العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج.

صور للقاء زعيميْ الكوريتين..