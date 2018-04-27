كشفت صحيفة “الراي” الكويتية نقلا عن مصدر مطلع بأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح صدر عفوا خاصا عن الكاتب صالح عثمان السعيد، بالإضافة لتخفيض عقوبة الإعدام عن سجينين آسيويين بعد حصولهما على تنازل عن الحق الخاص.

وقال المصدر إن إدارة تنفيذ الأحكام باشرت فور تلقيها الأوامر بإجراءات التنفيذ، حيث سيتم إبعاد الآسيويين والإفراج عن السعيد في القضية التي أعفي عنه فيها.

يشار إلى أن الكاتب صالح عثمان السعيد في يقبع في السجن منذ يونيو/ حزيران عام 2015 عقب إصدار محكمة التمييز الكويتية حكماً نهائياً بسجنه لمدة ست سنوات بتهمة الإساءة للسعودية وملكها الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

واشتهر “الصالح” بالظهور على القنوات السورية الموالية لنظام “الأسد”، حيث وكل نفسه مدافعا عن النظام السوري مهاجما كل من يدعم ثورتها، متهما النظام السعودي بالمسؤولية الكاملة عما جرى في سوريا، من خلال دعمها لما وصفه بالإرهاب.

ولم يصدر بيان رسمي من الديوان الأميري حول تفاصيل العفو الخاص الذي عادة ما يصدره أمير البلاد في مناسبات وطنية ودينية.