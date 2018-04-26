تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” تفاصيل دراسة بحثية قدمها معهد بوميبس للدراسات الإستراتيجية، بإشرف البروفيسور مارك لينش من جامعة جورج واشنطن وبالتعاون مع مؤسسة كارنيجي نيويورك ونشرتها مؤسسة هنري لوس للدراسات السياسية، تناولت أزمة حصار قطر من منظور بحثي متجرد.

ووفقا لما ورد في الدراسة، فقد ناقشت تهور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في اتخاذ القرارت الغير مدروسة ودون وضع خطط بديلة في حال الفشل، قائلة:” كما هو الحال في حربهم الكارثية في اليمن، بالغت السعودية والإمارات بشكل كبير في إحتمالات النجاح وفشلت في الحصول على خطة معقوله في حالة عدم نجاح الخطة الأساسية”.

تناقش الدراسة تهور MBS و MBZ في إفتعال الأزمات بقرارات غير مدروسة ودون وضع خطط بديلة في حالة الفشل ، وتقول:

1️⃣

كما هو الحال في حربهم الكارثية في اليمن، بالغت السعودية والإمارات بشكل كبير في إحتمالات النجاح وفشلت في الحصول على خطة معقوله في حالة عدم نجاح الخطة. pic.twitter.com/5fCEOeWn6o — Ahmad_Alyehri 🇶🇦 (@Ahmad_Alyehri) April 25, 2018

وفيما يتعلق بقراراتهم المتهورة تجاه قطر وحصارهم لها على أمل الاستسلام، قالت الدراسة:” يبدو أنهم بالغوا في تقييم مخاوف قطر من العزلة من مجلس التعاون الخليجي ، وبالغوا كذلك في تقدير قدرتهم على إلحاق الأذى بجارتهم قطر”.

ثم يسترسل الباحثون في مناقشة تهور MBS و MBZ وعدم إلمامهم بالواقع الجيوسياسي ، ويضيفون:

2️⃣

يبدو أنهم بالغوا في تقييم مخاوف قطر من العزلة من مجلس التعاون الخليجي ، وبالغوا كذلك في تقدير قدرتهم على إلحاق الأذى بجارتهم "قطر". pic.twitter.com/A8bO264NLt — Ahmad_Alyehri 🇶🇦 (@Ahmad_Alyehri) April 25, 2018

ولفتت الدراسة بأن جذور الأزمة تعود لما قبل 5 يونيو/حزيران، مشيرة إلى محاولات ولي عهد أبو ظبي إقناع الأمريكيين بنقل قاعدة العديد من قطر، موضحة موقف الجيش الأمريكي ورده مقترح”ابن زايد” بأن لا مصلحة بنقل القعدة من قطر.

وتؤكد الدراسة أن ملامح حصار قطر قد تبلورت "قبل الأزمة" من خلال محاولات MBZ في إقناع الأمريكيين بنقل قاعدتهم الجوية إلى بلاده ، فتنقل الرد الأمريكي:

3️⃣

أوضح الجيش الأمريكي أن ليس لديه مصلحة من "الإقتراحات الإماراتية" بتحريك القاعدة الجوية من قطر. pic.twitter.com/BnhDRFHske — Ahmad_Alyehri 🇶🇦 (@Ahmad_Alyehri) April 25, 2018

وانتقدت الدراسة محدودية الفكر التي يتمتع بها كلا من “ابن سلمان” و”ابن زايد” فيما يتعلق بفرض الحصار على قطر، مؤكدة بأنه الاستحالة نجاح أي حصار على دولة تعتبر من أغنى دول العالم.

ثم تتحدث الدراسة عن محدودية الفكر الذي تستند عليه قرارات MBZ و MBS بشأن فرض حصار إقتصادي على قطر ، وتقول:

4️⃣

من الإستحالة بمكان نجاح أي حصار إقتصادي على واحدة من أغنى دول العالم .. pic.twitter.com/mxBxXXKyN3 — Ahmad_Alyehri 🇶🇦 (@Ahmad_Alyehri) April 25, 2018

كما أكدت الدراسة على فشل دول الحصار في عزل قطر، مشيرة إلى أن السعودية والإمارات فشلتا في توسيع التحالف المناهض لقطر بما لا يتجاوز الدول الأربعة التي من بينها البحرين التي وصفتها الدراسة بأنها لا تملك من قرارها شيء.

تتطرق الدراسة إلى فشل دول الحصار في عزل قطر ، ليبقى التحالف في إطار ثلاثة دول فقط ودولة رابعة مسلوبة السيادة وهي البحرين ، وتقول:

6️⃣

السعودية والإمارات فشلتا في توسيع التحالف المناهض لقطر بما يتجاوز الأعضاء الأربعة الاساسيين من بينهم البحرين التي لا تكاد تمتلك سياسة خارجية!! pic.twitter.com/o6X5fqULGu — Ahmad_Alyehri 🇶🇦 (@Ahmad_Alyehri) April 25, 2018

وأكدت الدراسة بأن الحصار جاء بنتائج عكسية لما أرادته دول الحصار، مشيرة إلى تمتع القطريين بموجة كبيرة في حب الوطن والتفافهم حول أميرهم.