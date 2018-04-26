يبدو أن عدوى النفاق لولي عهد قد انتقلت جينيا من إلى نجله وولي عهده .

 

فقد تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لـ”حمدان بن راشد” وهو يقدم فيه وصلة تطبيل ونفاق لـ”ابن سلمان”.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر “ابن راشد” خلال ممارسته نشاطه الرياضي في إحدى مراكز “الجيم” مطلقا أبيات من الشعر لـ”ابن سلمان” قال فيها:” يا حي هالصوره اللي واضـحٍ فيها.. رمز العروبة وفخر أهل السعودية.. ليه آتحمّـس معـاها .. لان راعيـها أسميه رجل المواقيف الحماسيّه”.

 

وتأتي وصلة النفاق هذه من قبل “ابن راشد” بعد أيام فقط من إطلاق والده “محمد بن راشد” قصيدة كاملة تغنى بها بـ”ابن سلمان” و”ابن زايد”.

 

ونشر “ابن راشد” عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” القصيدة تحت اسم “بن زايد وبن سلمان”، وتتكون من 26 بيتا، وتضمنت أيضا أبيات عن محمد بن زايد ولي عهد الإمارات وحاكم أبو ظبي.

 