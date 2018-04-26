يبدو أن عدوى النفاق لولي عهد السعودية محمد بن سلمان قد انتقلت جينيا من حاكم دبي محمد بن راشد إلى نجله وولي عهده حمدان بن راشد.

فقد تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لـ”حمدان بن راشد” وهو يقدم فيه وصلة تطبيل ونفاق لـ”ابن سلمان”.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر “ابن راشد” خلال ممارسته نشاطه الرياضي في إحدى مراكز “الجيم” مطلقا أبيات من الشعر لـ”ابن سلمان” قال فيها:” يا حي هالصوره اللي واضـحٍ فيها.. رمز العروبة وفخر أهل السعودية.. ليه آتحمّـس معـاها .. لان راعيـها أسميه رجل المواقيف الحماسيّه”.

قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون.

ألم تر أنهم في كل واد يهيمون؟

وأنهم يقولون ما لا يفعلون.

المهم.. شرهوه، يستحق شرهة من #تركي_وناسة أو الضاري #دليم أو لعله يرفضها منهما ومن معزبهما، ويطلبها من معزب الجميع محمد زايد ولي عهد #امارة_ابوظبي_المارقة يا إخوان 😉 pic.twitter.com/7WFSJppgDS — عبدالله بن حمد العذبة – #قطر🇶🇦 (@A_AlAthbah) April 25, 2018

وتأتي وصلة النفاق هذه من قبل “ابن راشد” بعد أيام فقط من إطلاق والده “محمد بن راشد” قصيدة كاملة تغنى بها بـ”ابن سلمان” و”ابن زايد”.

ونشر “ابن راشد” عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” القصيدة تحت اسم “بن زايد وبن سلمان”، وتتكون من 26 بيتا، وتضمنت أيضا أبيات عن محمد بن زايد ولي عهد الإمارات وحاكم أبو ظبي.