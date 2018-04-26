نشرت الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبدالعزيز، صورة جديدة تجمعها بوالدها الأمير طلال ظهر فيها جالساً على كرسي متحرك.

وعلّقت الأميرة الجوهرة على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على تويتر الأربعاء، بالآية القرآنية “وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ *فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ”، مضيفة “ان الله قادر على كل شيء.”

*وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ *فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ* ….. ان الله قادر على كل شيء. #أبوي pic.twitter.com/7pm9bI0490 — Joharah Talal Alsaud (@JoharahTalal) April 25, 2018

وكانت آخر صورة متداولة للأمير طلال التقطها له نجله الأمير عبد العزيز وهو يطالع إحدى الصحف.

وبعدها بساعات قليلة، نشرت شقيقتها ريما بنت طلال تغريدة علّقت فيها على الحالة الصحة لوالدها، قائلة: “اللهم اشفي والدي طلال بن عبدالعزيز شفاءً ليس بعده سقماً أبدا… اللهم خذ بيده ..اللهم احرسه بعينك التي لا تنام يارب العالمين.”

اللهم اشفي والدي طلال بن عبدالعزيز

شفاءً ليس بعده سقماً أبدا…

اللهم خذ بيده ..اللهم احرسه بعينك التي لا تنام يارب العالمين@TalalAbdulaziz pic.twitter.com/gPbppADEcF — ريما بنت طلال (@Rima_Talal) April 25, 2018

يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن طلال كان قد نفي في يناير / كانون الثاني الأنباء التي تناولت صحة والده في تلك الفترة قائلاً إنه بصحة طيبة، وإن ما أثير عنه عارٍ عن الحقيقة.