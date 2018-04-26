انطلاقا من المثل الشعبي المصري القائل “طباخ السم ذواقه”، نشرت الفنانة المصرية الموالية للنظام مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تستغيث فيه بسبب غرق منزلها بمياه الأمطار.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، وقامت بحذفه الفناة لاحقا بعد هجوم الناشطين الحاد عليها وتذكيرها بدعم النظام الحالي، أكدت أنها حاولت الاتصال بالنجدة من أجل إنقاذها، لكنها فشلت.

وطلبت من متابعيها مساعدتها وتقديم أي اقتراحات من أجل المساعدة، وإبلاغها بالجهة المنوط بها التصرف في مثل هذه المواقف، خاصة أنها لا تجد أي استجابة.

نشوى مصطفى تستغيث بعد غرق بيتها بسبب السيول

استحملي شوية يا نشوي احنا بنحارب الإرهاب 😂 وانتي عايزه حد يشفط لك الميه شكلك بتهزري بقي وبعدين مش احسن مانبقي زي سوريا والعراق 😉 pic.twitter.com/WkMeJewR42 — Abrar (@Abrar87654alsa1) April 26, 2018

وبعد تعرضها للسخرية والشماتة من قبل الناشطين لدعمها وتطبيلها السابق لنظام السيسي، قامت الفنانه بحذف الفيديو وشن هجوم على كل من شمت فيها، ملقية مسؤولية ما حدث في منزلها لوزير سابق في عهد “مبارك”.

نشوي مصطفي كبيره السيساويه اللي كانت بتشتمنا طوال ال خمس سنين عشان العسكري الجربوع الفاشل

المجاري ردت في صدرها

😂😂😂😂 pic.twitter.com/GK72oGpQvL — يارب الحريه لمصر (@waleed20040) April 25, 2018

نشوي مصطفي بيتها غرق وبتتصل بالنجده محدش معبرها😂😂

ما تجربي تطلبي نخله ٣ بلحات سعفايه😂 — ميروو مرساويه (@meroomeroo22) April 25, 2018

نشوى مصطفى

اللي كانت بترقص للسيسي بلسانها و تشتم الخونة اللي عاوزين حرية رأي ، و كل ما ينتمي ل 25 يناير بيتها غرق و عامله فيديو تستنجد بالشرطة محدش بيرد عليها بتسال الناس تستنجد بمين ؟؟ حتى الغني بيجي له اليوم اللي يدوق فيه تأييده للظالم — ahmed yes (@ahmedyes2) April 25, 2018

#نشوي_مصطفي اللي نزلت انتخبت السيسي لفترة تانية

بتشتكي من الاهمال علشان شوية مطر غرقوا الشارع اللي ساكنة فيه😮

ياتري مين دافع لنشوي علشان تقول كده علي بلدها 🤔

شوفوا بقي الخاينة قابضة من قطر ولاتركيا 😛#التجمع_الخامس — 🍀ناني🍀 (@N91NmoeCcGvO5Dq) April 25, 2018

نشوي مصطفي

اللي زيك وعلي شاكلتك يحط جزمة قديمة في بوقه ويخرس

احسن ما يحطوكي علي برج القاهرة — Ramy Abdul Wahab (@Abdulwahab_ramy) April 25, 2018

اتصلي ببلحه أو عبعال أو مصطفى مدبولي

أو غني تسلم الأيادي

أو غني قالوا ايه علينا دولا

أنت عارفه الحاجات دي هي اللي بتخلينا قد الدنيا يا حلوه 💪💪#نشوى_مصطفى — Mohamad Abo Eissa (@mohamad1531981) April 25, 2018

وكانت نشوى مصطفى قد شاركت مؤخرا في حملة لدعم انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدورة ثانية في الانتخابات التي جرت مؤخرا.