تسببت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب بها دول الشرق الثرية (السعودية والإمارات) بتمويل الوجود الأمريكي في سوريا مقابل الحماية الأمريكية لها بحالة من السعار لرجل الخمور الإماراتي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي خلف الحبتور.

ونشر “الحبتور” عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو هاجم فيه بشدة تصريحات “ترامب” قائلا:”شفت الفيديو تبع ترامب عن موضوع الحماية والأشياء من الشرق الأوسط ومجلس التعاون الخليجي و7 تريليون دولار”.

وأضاف قائلا: “الحقيقة اعتبرتها أنا وحسيتها كأننا أولاد.. ما تقول بني آدمين عشنا في هذه البلد آلاف السنين أو مئات السنين وكنا تجار أهالينا وأجدادنا وأجداد أجدادنا إلى آسيا وشرق آسيا”.

وتابع قائلا: “نحنا كنا هني قبل ما يجون الإنجليز حتى..نحنا موجودين وهذه بلدنا وأرضنا الخليج العربي”.

وتابع قائلا: “بس ما كنت أتوقع من قائد ويعتبر رئيس أكبر دولة في العالم أن يتكلم بهذه السخرية”، موجها حديثه لـ”ترامب” قائلا: “عيب.. إنت رئيس ويجب أن يكون إلك وزنك”!

تعجبت من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الفرنسي ماكرون حيث ادعى أن لولا أمريكا لكانت منطقتنا غير موجودة. هذا غير مقبول لأن حضارتنا وتجارتنا تعود إلى آلاف السنين.#خلف_الحبتور pic.twitter.com/0iIpHpBkBn — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) April 26, 2018

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد صرح أن دول منطقة الشرق الأوسط لم تكن لتبقى أسبوعاً لولا الحماية الأمريكية، مطالباً ما أسماها “الدول الثرية” بالدفع لمواجهة نفوذ إيران.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي له مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض، الثلاثاء: “دفعنا 7 تريليونات دولار خلال 18 عاماً في الشرق الأوسط، وعلى الدول الثرية الدفع مقابل ذلك، ونرغب في أن ترسل دول أخرى جنودها إلى سوريا”.

ولفت ترامب إلى أن بلاده “لن تستمر في دفع مليارات الدولارات والمخاطرة بجنودنا دون أن نتلقى مقابلاً لذلك”، مشدداً على أن “دول المنطقة (الشرق أوسطية) لم تكن لتبقى أسبوعاً دون الحماية الأمريكية”.