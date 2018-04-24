سخرت الشيخة القطرية مريم آل ثاني من وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة في أعقاب مهاجمته لقناة “الجزيرة” ومطالبته بمحاكتها بعد أن كان بالأمس القريب من أكثر المعجبين والمشيدين بها.

وكان “آل خليفة” قد شن هجوما على قناة “الجزيرة” مطالبا بوضع مطلب محاكمتها بالمطلب 14 لقائمة المطالب الـ13 التي طالبت دول الحصار قطر بتنفيذها من أجل رفع الحصار المفروض عليها منذ 5 يونيو/حزيران الماضي.

وقال في تغريدة له عبر “تويتر” في محتجا على تغطية “الجزيرة” لحادثة إطلاق النار حول قصر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمنطقة الخزمي في العاصمة السعودية الرياض قبل يومين:” المطلب 14 محاكمة الجزيرة الحقيرة على نشر اكاذيب و اشاعات تثير البلبلة في دولنا ،، #يا_فرحة_ما_تمت”.

المطلب 14

محاكمة الجزيرة الحقيرة على نشر اكاذيب و اشاعات تثير البلبلة في دولنا ،، #يا_فرحة_ما_تمت — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) April 21, 2018

من جانبها سخرت الشيخة القطرية “مريم آل ثاني” منه قائلة:” ليش .. هل #قطر ردت ولا حتى درت عن مطالبكم الـ١٣ عشان تجي انت يالريتويت وتحط المطلب ١٤؟ نسيت يوم كنت تنتظر اليوم اللي تطلع فيه بمقابلة على الجزيرة وتعلن عنها في حسابك؟هذا خط الجزيرة منذ تأسيسها .. وش تغير؟ نصيحة لـ #مبس و #توتو_وناسة ضموا هذا لهيئة الترفيه واستفيدوا من موهبته”.

ليش .. هل #قطر ردت ولا حتى درت عن مطالبكم الـ١٣ عشان تجي انت يالريتويت وتحط المطلب ١٤؟

نسيت يوم كنت تنتظر اليوم اللي تطلع فيه بمقابلة على الجزيرة وتعلن عنها في حسابك؟👇🏻

هذا خط الجزيرة منذ تأسيسها .. وش تغير؟

نصيحة لـ #مبس و #توتو_وناسة

ضموا هذا لهيئة الترفيه واستفيدوا من موهبته pic.twitter.com/MSFIMxB4Qt — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) April 24, 2018

وتابعت سخريتها موجهة حديثها لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مطالبة إياهم باستغلال موهبته قائلة:” #مبس #توتو_وناسة استفيدوا من هذا وضموه لهيئة الترفيه . . ينفع في قسم الطبخ “مچبوس، آچار، مرقدوش، متاي، مهياوة، حلوى . . الخ” وقسم الأغاني التراثية “سامري وخماري”.