ينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة المارثون الرمضاني هذا العام, حيث المنافسة الشديدة بين نجوم الوطن العربي، وبين المسلسلات الدرامية التي سيتم عرضها خلال الشهر الكريم، والتي تتنوع ما بين الدراما الاجتماعية، والرومانسية، والكوميدية.

وكعادة شركات الإنتاج، والتوزيع تبدأ في إطلاق المقدمات الإعلانية، والتشويقية للمسلسلات التي سيتم طرحها خلال هذا المارثون الهام، والمنتظر، مما يجعل المنافسة شرسة للترويج والدعاية لأعمالهم المقرر عرضه

وفي هذا التقرير نرصد أهم إعلانات مسلسلات “عربية وسورية” سيتسابق نجومها خلال شهر رمضان الكريم.