كشف العقيد المتقاعد من الجيش الأردني علاء عناسوة بأن وقوفه مع الحق في الأزمة الخليجية منذ بدايتها تسبب في فصله من عمله، مؤكدا بأن موقفه المناوئ لدول حصار قطر تسبب أيضا بقطع رزق أبنائه أيضا.

وقال “عناسوة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق ليعلم الجميع بأن وقوفي ضد حصار قطر سبب إنهاء خدماتي من عملي وكل ما سبق من كيل تهم ثبت كذبه الآن جهات مارقة تدخلت بالأرزاق وقطعوا رزق أولادي رزقي على الله الرازق وليس على عبده الظالم اخترت طريق الحق وهم في غيّهم يعمهون حسبي الله ونعم الوكيل وهو يكفيني”.

قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق

ليعلم الجميع بأن وقوفي ضد حصار قطر سبب إنهاء خدماتي من عملي

وكل ما سبق من كيل تهم ثبت كذبه الآن

جهات مارقة تدخلت بالأرزاق

وقطعوا رزق أولادي

رزقي على الله الرازق وليس على عبده الظالم

اخترت طريق الحق وهم في غيّهم يعمهون

حسبي الله ونعم الوكيل وهو يكفيني — علاء عناسوة 🇶🇦❤️🇯🇴 (@AnaswahAlaa) April 23, 2018

وأضاف “عناسوة” في تدوينة أخرى: ” كنت أعمل نائب مدير عام شركة في الأردن متقاعد من الجيش منذ عام 2009 الله يكفيني وهو نعم النصير والوكيل”.

كنت أعمل نائب مدير عام شركة في الأردن

متقاعد من الجيش منذ عام 2009

الله يكفيني وهو نعم النصير والوكيل — علاء عناسوة 🇶🇦❤️🇯🇴 (@AnaswahAlaa) April 23, 2018

وتسببت تغريدة “عناسوة” التي أكد فيها تدخل جهات لطرده من عمله سابقا وأبنائه حاليا، بحملة تعاطف كبيرة معه، حيث أشار مغردون إلى دور الإمارات في الأمر، مشيرين لتغول رجالها في جهاز المخابرات الأردنية، في حين عبر آخرون عن تضامنهم معه داعين الله أن يعوضه الله وأبنائه خيرا من أعالهم التي فقدوها، مؤكدين على أن الله هو الرازق.

سيعوضك الله لاتقلق

نسانيس #بن_زايد

افي الأستخبارات الأردنيه سينتهون إلى الهاوية

بالمناسبه من أسقط الطيار الأردني هي الامارات

والسعودية لتوريط الأردن

كل السيارات التي يستخدمها جنود داعش

تدخلها السعودية والامارات عن طريق منفذ الحديثة

ويتم نقلها لداعش 👇🔥https://t.co/2G2YTtAfnK pic.twitter.com/bugKVmvcbD — أ.د.المهدي🇵🇰🕋MAKAH🕋🇵🇰MAYAH🕋🇵🇰جنرال🕋🇵🇰 (@Om_algra_saunah) April 23, 2018

حسبنا الله ونعم الوكيل. موقف مخزي اتخذوه تجاهك ولا يشرفنا ما قاموا به تجاه قلمك الحر. لا تحزن ان الله معنا. والله لا ينسى عباده الصالحين. حسبنا الله ونعم الوكيل — Abo mohammed-Qttr (@Ned____Qtr) April 23, 2018

لا حول ولا قوة الا بالله ولا تيأس سيعوضك الله باحسن منه انه هو الرزاق ذو الرحمة سبحانه وتعالي العزيز الحكيم — جومان المالكي🇯🇴❤️🇯🇴 (@jouman42) April 23, 2018

قل حسبنا الله ونعم الوكيل اخ علاء هذه هي النذاله عندما تخاطب دوله دوله اخرى وتقديم شكوى ضد مواطن لانه عبر عن رأيه ووقوفه مع الحق الله تسبب بفصلك عن العمل الله ريته يلقاها بماله وعياله وعمر الظلم ما يدوم — مؤمن الريان (@wafa63_wafa) April 23, 2018

الذي خلقك قادر علي أن يرزقك واحمد الله علي أن يثبتك للحق مهما كان مرا — Samsan (@Samasm78673430) April 23, 2018

لاحول ولا قوة الا بالله..معقول هذا الكلام في الاردن؟!!! لم أتصور ان قذارتهم قد تصل الى الشركات الخاصه!! خصوصا ان موقف الشعب في غالبه يشبه موقفك — Samar banikhaled (@SamarBanikhaled) April 23, 2018

يشار إلى أن الأسرة الحاكمة في الأردن تربطهم علاقات نسب ومصاهرة مع الأسرة الحاكمة في الإمارات.

ففي عام 2004، أعلنت الأردن عقد قران الأميرة هيا الحسين الأخت غير الشقيقة للملك عبد الله الثاني على الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بسرية تامة وفي جو لم تصاحبه الأعراس والإحتفالات. حتى أنّ عمّ العروس الأمير حسن لم يحضر مراسم عقد القران خلافاً للعادات والتقاليد الأردنية.

وكان محمد بن راشد قد تزوج ثلاث مرات قبل الأميرة هيا. تعرّف الشيخ آل مكتوم على الأميرة المتمرّدة كما يصفها البعض في أحد سباقات الخيل في باريس، وقد سجّل لها إسطبله في أوروبا كعربون زواج. وتم الزواج وأنجبت منه الشيخة جليلة عام 2007 والشيخ زايد عام 2011.