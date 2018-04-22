طالب الممثل السعودي المعروف ناصر القصبي، السلطات السعودية بضرورة صناعة منحوتات وأشكال جمالية ووضعها بشوارع وميادين المملكة المعروفة، لافتا إلى أن أيام التشدد والغلو قد ذهبت وحان وقت الانفتاح.. حسب وصفه.
وقال “القصبي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”أيام التشدد والغلو كانت كل مدن المملكه (بلا إستثناء)تحرم في ميادينها العامه المنحوتات والمجسمات الفنيه .اليوم الا يحق لنا ان نطالب الأمانات بمجسمات منحوته وأشكال فنيه جماليه نكحل بها عيوننا و نزين بها شوارعنا ومياديننا”
أيام التشدد والغلو كانت كل مدن المملكه (بلا إستثناء)تحرم في ميادينها العامه المنحوتات والمجسمات الفنيه .
اليوم الا يحق لنا ان نطالب الأمانات بمجسمات منحوته وأشكال فنيه جماليه نكحل بها عيوننا و نزين بها شوارعنا ومياديننا
— ناصر القصبي (@algassabinasser) April 21, 2018
وتابع في تغريدة أخرى “على طاري ميادين المدن في بلادنا الا يحق لرجالات الدوله السعودية الأولى الذين ساهموا في مد الحكم السعودي وتثبيتة أمثال سليمان بن عفيصان /عثمان المضايفي /هادي بن قرمله /عبد الوهاب أبو نقطة /طامي بن شعيب / مسعود بن مضيان وآخرون طبعاً أن يكون لكل واحد من هؤلاء ألابطال ميداناً بأسمه”
على طاري ميادين المدن في بلادنا الا يحق لرجالات الدوله السعودية الأولى الذين ساهموا في مد الحكم السعودي وتثبيتة أمثال
سليمان بن عفيصان /عثمان المضايفي /هادي بن قرمله /عبد الوهاب أبو نقطة /طامي بن شعيب / مسعود بن مضيان
وآخرون طبعاً
أن يكون لكل واحد من هؤلاء ألابطال ميداناً بأسمه
— ناصر القصبي (@algassabinasser) April 21, 2018
وتسببت تصريحات “القصبي” في هجوم عنيف ضده من قبل النشطاء، الذي اتهموه بأنه يريد إعادة المملكة لعصر “الأصنام” من جديد، واستنكروا مفهومه عن الانفتاح الذي يتمثل في كل ما هو مخالف للدين وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ.
يعني هل تقصد اصنام مثل كفار قريش يااستاذ ناصر
— سلطان الجميح (@asalns) April 21, 2018
رجعوا أصنام : هبل ومناة واللات.
— Mohammed Al Khalaf. (@Mohd7034) April 21, 2018
والله الامعه انت … تبي اصنام بديرتنا ؟؟ غبي انت ؟
— ش قوي ع (@n12w12s) April 21, 2018
وش رايك نحط اصنام بعد جنب الحرم
— عزام الروقي (@Slow_511) April 21, 2018
مع احترامي لك انت لقيت الباب الي تنشر فيه سمومك للمجتمع استح ع وجهك
ارجع للقصص وكيف عبد الناس غير الله حبه حبه يزيد شي ويتغير الشي في جيل بعد جيل
— خالد بن سالم الشدي (@ksk_1411) April 21, 2018
وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.
وكان أبرز تلك الوقائع السماح للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارة والدراجة النارية، فضلا عن ظهور الرقص والاختلاط والمشاهد الشاذة والغريبة على المجتمع السعودي.
2 تعليقات علي “ناصر القصبي يطالب بوضع تماثيل ومجسمات في شوارع السعودية.. ونشطاء: عودة تدريجية لزمن الأصنام”
ههههه
عندما يفكر المتسعود من مؤخرته !
النظام اصبح نظاما علمانيا صرف
يشرع الربا ويقننه ويفرضه ويأكل المكوس والتي هي اشد من الزنا او قرينه له ويوالي الصهاينه وحلبف للصليبيين اي ان العقيده بها خلل وانحراف خطير
ثم يأتي هؤلاء الاغبياء الحمقى ينهقون بتويتر يهاجمون نكره ساقط ممثل كان له دور خنثوي !
عتركوا كبائر وجرائم هذا الكيان الصهيوسلولي في حربه للمسلمين واستحلال دمائهم كما يجري في اليمن الان وفي هذه الليله عشرات القتلى والجرحى !
هكذا هم القطيع المسعود.
عيدوها كما كانت زمن الاصنام هبل