على الرغم من الحصار واستكمالا لتنفيذ طموحاتها التي بلغت عنان السماء، أعلنت قطر عن إطلاق مشروع جزيرة “جيوان” على غرار مشروع اللؤلؤة.

ووفقا للفيديو الترويجي للمشروع الذي تنفذه الشركة المتحدة للتنمية، فإن المشروع سيتم تنفيذه على مقربة من مشروع “اللؤلؤة قطر”، حيث سيمتاز بالمنشآت الترفيهية والأسواق والمباني السكنية، بالإضافة إلى ممشى الكريستال الخارجي المكيف.

وسيتضمن المشروع ممشى الواجهة البحرية الذي يتميز بمطاعم ومقاهي متنوعة، في حين ممشى الشاطئ سيتميز بأرقى ماركات الأزياء العالمية.

كما سيتميز المشروع بفلل الجزر المستقلة التي تتميز بخصوصيتها المطلقة على الشاطئ والمرسى الخاص بها، بالإضافة إلى الواجهة البحرية ذات المراسي الخاصة.

كما سيضم المشروع في جنباته المباني السكنية الفاخرة مع برك سباحة علوية.