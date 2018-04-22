ضجّت مواقع التواصل الإجتماعيّ، مساء الأحد، بخبر وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني، إثر سكتة قلبية في دبي.

وتصدر وسم “#ويام_الدحماني”، موقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي، بينما نعتها فنانات عربيات مشهورات، وسط حالةٍ من الحزن على رحيلها.

حبيبتي الله يرحمها برحمته انسانة طيبة وعفوية وبحالها جلست معاها اكثر من مرة ولا جابت سيرة حد بشين اخلاقها تجنن ونفسها طيبة وهذا الي يضل للانسان طيبة قلبه واخلاقه ينذكرون ربي يرحمها برحمته يارب 🙏🏼 #وئام_الدحماني — شمس الكويتية (@shamsofficial) ٢٢ أبريل، ٢٠١٨

أسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرحمها وان يبدل سيئاتها حسنات اللهم عاملها بما انت اهله ولا تعاملها بما هي اهله واجعلها في جناتك جنات النعيم يا رحيم #ارحمها #وئام_الدحماني في ذمه الله #ادعوا_لها pic.twitter.com/B53s2moCK3 — #AhlamTheVoice احلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) ٢٢ أبريل، ٢٠١٨

انتقلت الى رحمة الله الفنانه وئام الدحماني اثر سكته قلبيه ان لله و ان اليه راجعون خبر مؤسف الله يرحمك يغفرلك و يسعك بكامل مغفرته🙏🏻 دعاءكم يا جماعة الخير pic.twitter.com/58adpreis2 — مي العيدان (@mayal3eidan) ٢٢ أبريل، ٢٠١٨

#ويام_الدحماني الله يرحمها و يغفر لها ويصبّر أهلها،

وفاتها عبره للجميع ، و دعوه لمحاسبه ذاتك قبل أن تحاسب الآخرين!

كل بني آدم خطاء و خير الخطائين التوابون .. — نهى نبيل (@nohastyleicon) ٢٢ أبريل، ٢٠١٨

#ويام_الدحماني

هل كانت تظن بالأمس أن مبيتها في فراشها هو آخر مبيت لها في هذه الدنيا وأن الليلة التي تليها ستكون في القبر

كفى بالموت واعظا — مي العيدان (@mayal3eidan) ٢٢ أبريل، ٢٠١٨

وتعيش وئام الدحماني في الإمارات منذ سنوات حيث عملت في البداية في قناة دبي، وانتقلت بعدها إلى عالم الغناء والتمثيل.

وقبل أيام نشرت “الدحماني” عبر حسابها على انستغرام أنها ترغب في تأجير شقتها في دبي.

ولم يصدر حتّى الآن، إعلان رسمي من السلطات في دبي حول ظروف وفاة الدحماني.